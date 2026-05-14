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Gabon : 36% des travailleurs absorbés par le secteur public 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 mai 2026 à 16h32min
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Une vue du ministère de la Fonction publique © D.R.
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36 % des travailleurs au Gabon sont absorbés par le secteur public, selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’Emploi et le Chômage, menée en novembre-décembre 2024 et publiés le 29 avril 2026. Sur un total de 515 902 emplois recensés, 109 578 relèvent de la fonction publique, un poids significatif qui structure fortement le marché du travail. Le rapport souligne que ce secteur, plus rémunérateur, attire une part importante de la main-d’œuvre, au détriment d’un secteur privé souvent concentré dans des activités moins lucratives.

L’économie gabonaise reste dominée par l’emploi salarié (59 %), tandis que les travailleurs indépendants représentent 39 %. Le secteur privé emploie 194 804 personnes, mais les disparités de revenus et de stabilité y sont marquées. Par ailleurs, 84 % des emplois sont formels contre 16 % dans l’informel déclaré, bien que le rapport révèle qu’en réalité 86,5 % des emplois échappent à la déclaration auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), traduisant une précarité structurelle des gabonais.

Un marché du travail marqué par de fortes inégalités

Les indicateurs d’emploi mettent en évidence de profondes disparités entre les hommes et les femmes. Le taux d’emploi des premiers atteint 49,2 %, contre 33,5 % pour les femmes, qui restent les plus exposées au chômage (21,4 % contre 14,1 %). Elles représentent 55,9 % des chômeurs, avec un pic alarmant de 33 % chez les diplômées du supérieur. À l’inverse, les hommes accèdent plus rapidement à l’emploi et connaissent des durées de chômage plus courtes (3,3 ans contre 3,8 ans pour les femmes).

Les écarts territoriaux sont également marqués avec un taux d’emploi en milieu rural (54,4 %) qui dépasse largement celui des zones urbaines (39 %), en raison du poids des activités agricoles. Les villes concentrent en revanche un chômage plus élevé. Exception notable, la province de l’Ogooué-Ivindo affiche un taux d’emploi féminin légèrement supérieur à celui des hommes soit 52,8 %. Cette enquête, fondée sur un échantillon représentatif et adossée aux données du recensement de 2013, met en lumière les déséquilibres structurels d’un marché du travail encore largement dépendant du secteur public.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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