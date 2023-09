Gabon : Eramet table sur une production de manganèse de 7,5 millions de tonnes en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 21 septembre 2023, le ministre des Mines Hervé Patrick Opiangah a reçu en audience une délégation du Groupe mondial Eramet venu faire un point de son activité au Gabon. Profitant de cette occasion pour l’Administrateur Directeur Général de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) Leod Paul Batolo de faire part au membre du gouvernement de la transition de l’ambition de cette entreprise de porter sa production à 7,5 millions.

C’est conduite par le directeur des Opérations d’Eramet, Kleber De Souza E. Silva qu’a été reçue cette délégation du géant minier français. Ce dernier était accompagné pour l’occasion par l’ADG et du président du Conseil d’administration de la Comilog Leod Paul Batolo et Martial Rufin Moussavou et du délégué Général d’Eramet en Afrique Loïse Tamalgo.

Suspendues au lendemain du coup de force mené par les Forces armées gabonaise (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) les activités des filiales d’Eramet avaient repris le 31 août dernier. « Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24h et le transport ferroviaire pendant 18h », avait annoncé le groupe dans un communiqué/

La production de manganèse de la Comilog maintenu à flot malgré des difficultés logistiques

Ainsi, l’administrateur directeur général de la Compagnie minière de l’Ogooué a souligné que malgré des difficultés liées aux incidents ferroviaires, notamment l’affaissement de terrain entre les gares d’Offoué et Booué, qui a maintenu les trains à quai du 24 décembre 2022 au 18 janvier 2023, l’entreprise s’attend à « niveau de production autour de 7,5 millions de tonnes cette année ».

Il faut noter qu’en 2022, la mine de Moanda a produit 7,5 millions de tonnes de minerai de manganèse, tandis que la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), filiale d’Eramet, a transporté et expédié 7,2 millions de tonnes de minerai. « Le bilan de la compagnie est positif, car l’activité y est en croissance depuis plusieurs années », a déclaré l’ADG de Comilog, à l’issue d’une séance de travail le 21 septembre dernier avec le nouveau ministre des Mines, Hervé Patrick Opiangah.