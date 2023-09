Elim/CAN féminine 2024 : les Panthères du Gabon éliminées (10-1) par les Zèbres du Botswana !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si une réaction forte était attendue par nos Panthères dames football à Gaborone, la désillusion a été grande ce mardi 26 septembre 2023. En effet, opposées aux zèbres du Botswana dans ces éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2024, nos ambassadrices ont été laminées 6-0.

Fin des haricots pour Laschwana Assengone Mvie et ses coéquipières dans la course à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2024. Les filles du duo Tristan Mombo et Nancy Mbazoghé n’ont pas fait poids. Score cumulé 10-1 pour le Botswana sur un Gabon amorphe.

Du rêve au cauchemar !

Si le public gabonais était enthousiaste à l’idée d’une remontada en terre Botswanaise, le résultat a été sans appel pour les troupes de Tristan Mombo. Moins incisives mais pourtant en jambes, les Panthères du Gabon ont courbé l’échine dans ce match retour présenté comme une finale avant l’heure.

Une débâcle inattendue dans cette rencontre à sens unique qui a vu Tatiana Assen Obounet et Roxane Bouanga Moulengui prises de cours par les offensives de zèbres. Après un match aller perdu 1-4 à domicile, les panthères du Gabon n’ont pas fait mieux à Gaborone avec une défaite 6-0. Ce qui porte le score cumulé à 10 buts contre 1 seul. L’heure des questionnements est arrivée.