Gabon : Edgar Moukoumbi accélère la relance des chantiers routiers à Libreville

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En visite de terrain le 8 avril 2026 dans plusieurs quartiers de Libreville, le ministre des Travaux publics Edgar Moukoumbi a affiché sa volonté de remettre en marche les chantiers routiers à l’arrêt. Une démarche qui vise à améliorer rapidement la circulation et les conditions de vie des populations dans la capitale.

Face à la dégradation du réseau routier urbain et à la multiplication des chantiers abandonnés, les autorités entendent reprendre la main. La tournée d’inspection conduite par le ministre a concerné plusieurs axes stratégiques, notamment le Boulevard de la transition, le quartier Bel-Air et le rond-point de Nzeng-Ayong.

Dès l’entame de cette mission, Edgar Moukoumbi a insisté sur l’urgence d’agir. Les chantiers inachevés, sources de désagréments et d’insécurité, doivent être relancés dans les plus brefs délais afin de fluidifier la circulation et sécuriser les usagers.

Des avancées visibles sur certains axes prioritaires

Au niveau du Boulevard de la transition, les signaux sont plutôt encourageants. Le ministre s’est félicité de l’évolution des travaux, qui progressent selon le calendrier établi. Les équipes techniques ont indiqué que la livraison progressive des tronçons goudronnés est en cours, avec un objectif d’achèvement de l’échangeur prévu pour août 2026.

À Bel-Air, dans le 1er arrondissement, une route en béton armé de 1,4 kilomètre est également en cours de réalisation. Malgré certaines contraintes techniques, les responsables du chantier assurent que les délais seront respectés. « L’objectif est de rendre cette zone praticable en toute saison […] Nous achèverons en temps et en heure ce projet », a déclaré un responsable technique.

Nzeng-Ayong, symbole des dysfonctionnements à corriger

Le point noir de cette tournée reste le rond-point de Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement. Initialement prévu pour être réalisé en deux mois, le chantier de remplacement de buses par un triple dalot est resté à l’arrêt pendant plusieurs mois.

Cette situation a fortement perturbé la circulation, transformant la zone en un véritable goulot d’étranglement pour les automobilistes. Face à ce constat, le ministre a annoncé la reprise effective des travaux.

Une volonté politique de transformer le visage de Libreville

Au-delà des constats, cette visite traduit une volonté politique de réorganiser la gestion des infrastructures urbaines. « Le chef de l’État a décidé de transformer le visage du Grand Libreville […] Il nous faut remettre de l’ordre », a affirmé Edgar Moukoumbi.

Dans cette optique, le ministre a annoncé la multiplication des descentes de terrain afin d’assurer un suivi rigoureux des chantiers et éviter les interruptions prolongées.

Entre urgence opérationnelle et défi de gouvernance

Si cette relance est attendue par les populations, elle pose aussi la question de la gouvernance des projets publics. Retards, interruptions et défauts de suivi ont longtemps fragilisé la crédibilité des politiques d’infrastructures. L’enjeu est désormais double : achever les chantiers en cours, mais surtout instaurer une discipline durable dans leur exécution.

À Libreville, où la mobilité constitue un défi quotidien, la réussite de cette relance pourrait marquer un tournant. À condition que les annonces se traduisent rapidement par des réalisations concrètes sur le terrain.