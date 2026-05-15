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Gabon : 42,7 % des postes de travail occupés par les femmes en 2024

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 14h30min
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Une vue de l'atelier de formation des formatrices, en vue des élections municipales, législatives et sénatoriales de 2025 organisé par l'UNESCO © D.R.
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Au Gabon, la place des femmes dans le monde du travail continue de progresser, sans toutefois atteindre la parité avec les hommes. Selon le tableau de contribution des femmes aux activités économiques publié dans l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC 2024), elles représentent 42,7 % des actifs occupés âgés de 15 à 64 ans. 

Ce chiffre signifie qu’un peu plus de 4 travailleurs sur 10 sont des femmes, preuve d’une participation croissante de celles-ci à la vie économique du pays. Cette contribution des femmes s’observe aussi chez les plus jeunes, mais à des niveaux plus modestes. Parmi les actifs occupés de 15 à 24 ans, elles représentent 31,5 % de l’effectif. Dans la tranche des 15 à 35 ans, leur part monte à 38,9 %. Des résultats qui montrent l’insertion progressive des femmes dans l’activité économique en dépit d’un accès difficile.

Des écarts selon le milieu de résidence et le secteur d’activité

L’ENEC révèle que la participation féminine varie selon les milieux de résidence. En zone rurale, les femmes âgées de 15 à 64 ans occupées atteignent 45,5 %, contre 42,2 % en milieu urbain. Cette différence illustre le poids des activités économiques exercées par les femmes dans les zones rurales, souvent dans l’agriculture, le commerce ou les petits métiers. Le secteur institutionnel confirme également cette présence contrastée. Dans l’administration publique, les femmes représentent 40,5 % des actifs occupés de 15 à 64 ans.

En outre, elles  sont 31,2 % dans l’entreprise publique et parapublique, 29,7 % dans le secteur privé formel et 46,9 % dans le secteur privé informel. Leur contribution est encore plus forte au sein des ménages, où elle atteint 71,3 %. D’un autre côté, les femmes sans niveau d’études représentent 32,9% des actifs occupés contre 56,6% pour celles avec un niveau primaire, 41,7 % au secondaire et 35,5 % au supérieur. Chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, la part grimpe à 43,6 % dans l’enseignement supérieur.

Il faut dire que l’ENEC 2024 confirme que les femmes jouent un rôle de moins en moins négligeable dans l’économie gabonaise. Mais elle relève aussi les difficultés et disparités liées à leur intégration dans le monde du travail en raison des écarts selon le profil et le cadre professionnel. 

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