Journée internationale des familles : le bien-être et les inégalités au cœur de la célébration !

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La journée mondiale de la famille, célébrée tous les 15 mai, est une occasion de poser un regard sur ce groupe de personnes qui est le socle de la société. Pour l’année 2026, le thème retenu par les Nations Unies est «Familles, inégalités et bien-être des enfants», est un choix qui met en lumière les défis croissants auxquels sont confrontés les ménages à travers le monde.

L’objectif de cette journée est d’attirer l’attention sur le rôle central des familles dans la construction d’un avenir plus juste et plus inclusif pour les enfants. En effet, face à la précarité des revenus, au manque de services de garde accessibles et aux difficultés d’accès aux services essentiels, de nombreuses familles peinent à offrir à leurs enfants un environnement stable. Cette situation expose particulièrement les plus jeunes à un risque accru de pauvreté, avec des conséquences durables sur leur santé, leur éducation et leur bien-être en général.

Des politiques familiales pour réduire les écarts

Aussi, les inégalités liées au genre, à l’origine ethnique, au statut migratoire ou au handicap viennent souvent aggraver ces fragilités. De ce fait, la célébration de 2026 appelle à un renforcement des politiques publiques axées sur la famille. Allocations familiales, congés parentaux, garde d’enfants abordable et accès à l’éducation préscolaire figurent parmi les mesures mises en avant pour soutenir les foyers les plus vulnérables.

Ces dispositifs sont présentés comme des leviers essentiels pour réduire la pauvreté, renforcer la résilience des familles et garantir de meilleures chances de réussite aux enfants. À travers cette mobilisation, la Journée internationale des familles 2026 entend rappeler qu’investir dans les familles, c’est aussi investir dans le développement durable et dans l’avenir des générations à venir. Aux gouvernements de mettre en œuvre ces recommandations en fonction des réalités rencontrées dans leur État.