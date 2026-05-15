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IOM Africa : Christine Soro, nouvelle ambassadrice pour le Gabon 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 15h04min
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La Fondatrice DigieWomen Awards (DIWA) et DigieWomen School, Christine Soro © D.R.
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Christine Soro, figure de proue de l’émancipation technologique et économique des femmes au Gabon, a été officiellement désignée Ambassadrice de l’Innovation d’Outre-Mer (IOM) Afrique. Cette nomination, annoncée dans la capitale gabonaise, consacre un parcours dédié à l’excellence et à l’innovation.

Déjà connue pour être la force motrice derrière les DigieWomen Awards (DIWA) et la DigieWomen School, Christine Soro voit son influence s’étendre au-delà des frontières nationales. Sur ses réseaux sociaux, l’intéressée a exprimé sa fierté face à cette « responsabilité nouvelle », y voyant une opportunité unique de porter la voix des femmes entrepreneures gabonaises sur la scène internationale.

Cette distinction ne se limite pas à un titre honorifique. Elle représente un levier stratégique pour l’écosystème local. En tant qu’ambassadrice, Christine Soro agira comme un pont entre le Gabon et les réseaux mondiaux de l’innovation.

Des opportunités concrètes : de Libreville à Station F

L’arrivée de Mme Soro au sein d’IOM Africa promet des retombées tangibles pour les start-ups dirigées par des femmes. L’objectif est clair : briser le plafond de verre lié au financement et à l’accompagnement technique. Grâce à cette collaboration, les réseaux DIWA et DigieWomen School bénéficieront de connexions directes avec des bailleurs de fonds internationaux pour soutenir la croissance des projets; des structures de renom telles que Station F, le plus grand campus de start-up au monde, et BPI France et une expertise accrue dans la structuration de projets innovants.

Le premier grand rendez-vous de cette mission est déjà fixé. Christine Soro représentera le Gabon lors de la prochaine édition de l’IOM 11 à Paris. Ce forum international sera l’occasion pour elle de plaider en faveur des industries créatives et numériques africaines devant un parterre d’investisseurs et de partenaires stratégiques.

Dans un contexte où les femmes gabonaises investissent massivement le secteur technologique malgré les obstacles structurels, cette nomination tombe à point nommé. Elle confirme que l’innovation gabonaise, portée par un leadership féminin audacieux, est plus que jamais prête à s’exporter et à briller à l’échelle globale.

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