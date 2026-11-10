Gabon : 24 mesures prioritaires pour métamorphoser le football national

Ecouter l'article

Le rapport final de la Task force pour le renouveau du football gabonais a été officiellement transmis au ministère des Sports ce lundi 09 novembre 2026. Résultat de plusieurs semaines de réflexion collective, ce document propose une feuille de route ambitieuse axée sur la restructuration administrative, la modernisation du cadre financier et le bien-être des acteurs.

Le football gabonais s’apprête-t-il à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire ? Ce 09 novembre 2026 à Libreville, le coordinateur général de la Task force dédiée au renouveau de la discipline, Léon Nze Ababe, a officiellement remis le rapport final des travaux au ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany. Synthèse de 108 propositions formulées par sept commissions spécialisées, le document extrait 24 recommandations jugées urgentes pour sortir le ballon rond national de ses ornières.

Assainir la gouvernance et professionnaliser les structures

Au cœur de cette stratégie figure un choc de gestion. Les experts préconisent un audit organisationnel et financier approfondi de la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP). L’objectif : transformer cette instance, ainsi que la Ligue féminine (LINAFFEM) et l’ensemble des clubs de D1 et D2, en véritables sociétés à objet sportif. Pour renforcer le modèle économique de la discipline, la Task force suggère également de centraliser la commercialisation des droits télévisuels.

L’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC) est lui aussi appelé à se réinventer. Sa restructuration passerait par la création d’un conseil d’administration et l’intégration du sport scolaire et universitaire dans ses missions. L’Office se verrait également confier, par un cadre réglementaire clarifié, la gestion et l’entretien de toutes les infrastructures publiques reconnues d’utilité publique, à commencer par la réhabilitation rapide du stade d’Angondjé.

Valoriser le capital humain et réguler le jeu

La réforme ne néglige pas les acteurs du terrain. Le rapport défend la professionnalisation du corps arbitral et la refonte des associations de joueurs. Plus novateur encore, les commissaires recommandent la création d’un fonds de solidarité et de reconversion spécifiquement pensé pour accompagner les anciens internationaux à l’issue de leur carrière. Concernant le football féminin, les propositions oscillent entre une dotation en moyens de fonctionnement propres pour la LINAFFEM et son éventuel placement sous la tutelle directe de la FEGAFOOT.

Enfin, l’assainissement de la pratique passera par l’instauration systématique de contrôles antidopage durant les championnats, la création d’une base de données numérisée pour le suivi des effectifs et l’organisation de campagnes préventives annuelles.

Une mise en œuvre sous haute surveillance

Consciente que les meilleures intentions restent souvent lettre morte sans suivi rigoureux, la Task force invite le gouvernement à instituer un comité de suivi-évaluation par voie réglementaire. « Lesdites recommandations ont été présentées au ministre des Sports pour décision, programmation et suivi », a affirmé Léon Nze Ababe. La balle est désormais dans le camp des décideurs politiques.