Libreville : les ressortissants maliens sensibilisés au déploiement du Fonds 4 

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Une étape décisive vers une couverture sanitaire globale a été franchie ce lundi 09 novembre 2026 au Palais des sports de Libreville. À l’initiative de la municipalité du troisième arrondissement et en étroit partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), la communauté malienne établie au Gabon a répondu présente à une grande séance d’information et de recensement préalable. L’objectif principal : vulgariser les rouages du tout nouveau « Fonds 4 », le volet universel de la protection sociale gabonaise, avant d’amorcer l’immatriculation formelle des usagers.

Pour éclairer les lanternes sur ce rouage inédit, Wilfried Mando, Directeur général adjoint de la CNAMGS, a apporté des éclaircissements majeurs. Ce quatrième pilier complète l’architecture existante, composée des fonds dédiés au secteur privé (Fonds 1), aux fonctionnaires (Fonds 2) et aux Gabonais économiquement faibles (Fonds 3).« Le Fonds 4 est obligatoire, que vous soyez gabonais ou expatrié. Vous devez vous faire enrôler, vous faire immatriculer et vous faire enregistrer », a martelé le responsable.

Ce mécanisme vise quiconque réside sur le territoire national et exerce une activité génératrice de revenus, sans distinction de nationalité. La phase d’enrôlement s’opère par étapes : la sensibilisation et le pré-recensement posent les jalons statistiques indispensables au déploiement opérationnel. Le choix d’inaugurer cette campagne avec les ressortissants maliens s’explique par leur forte empreinte économique dans les marchés locaux.

Vers un accompagnement sur mesure

De son côté, le maire de la circonscription, Franck Ibouili, s’est félicité de cette forte affluence, promesse d’une extension progressive aux autres populations de la capitale et de l’intérieur du pays. Conscient des difficultés administratives freinant certains travailleurs, notamment l’obtention de cartes de séjour ou de pièces d’identité, l’édile a préconisé la mise en place d’un guichet unique destiné à orienter et simplifier les démarches des usagers.

Une vision partagée par le député du secteur, Justin Rodrigue Mbangangoye, qui salue ce pont jeté entre l’administration et les communautés expatriées.

Une reconnaissance vivement exprimée

Pour la diaspora, cette initiative résonne comme un signal fort. Diarra Amara, premier vice-président du Haut Conseil des maliens du Gabon (HCM-Gabon) et président des jeunes de la diaspora malienne dans 77 pays, a exprimé sa profonde gratitude d’avoir été choisi comme pionnier de ce programme. Du petit commerçant aux membres des professions libérales, tous mesurent l’impact d’un tel filet de sécurité.

Plus qu’une prise en charge médicale, il y voit un puissant vecteur de justice sociale et de stabilité, tenant à remercier le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguéma, pour cette politique d’intégration sanitaire équitable.