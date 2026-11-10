Gabon–Belgique : Michel Régis Onanga Ndiaye plaide pour un renforcement de la coopération parlementaire et économique

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En marge des travaux de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), le président de l’Assemblée nationale gabonaise, Michel Régis Onanga Ndiaye, a rencontré à Bruxelles son homologue du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bertin Mampaka. Cette rencontre, organisée en présence de parlementaires gabonais et de l’ambassadeur du Gabon en Belgique, Eudes Régis Immongault Tatangani, a permis d’aborder les perspectives de coopération institutionnelle et les opportunités d’investissement au Gabon.

La diplomatie parlementaire gabonaise poursuit son ouverture vers les institutions étrangères. À l’occasion d’un déplacement à Bruxelles dans le cadre des travaux de l’Assemblée parlementaire de l’OEACP, Michel Régis Onanga Ndiaye a pris part à un petit-déjeuner de travail avec Bertin Mampaka, président du Parlement bruxellois. Accompagné notamment de Serge Maurice Mabiala, premier vice-président du Sénat, et de plusieurs députés, le président de l’Assemblée nationale a engagé des échanges sur les pratiques parlementaires belges et les possibilités de rapprochement entre les deux pays.



Un dialogue institutionnel entre Libreville et Bruxelles



Les discussions ont principalement porté sur le fonctionnement des assemblées parlementaires régionales belges, les mécanismes de représentation politique et les perspectives de coopération entre les institutions législatives gabonaises et belges. Cette démarche vise à favoriser le partage d’expériences et à développer les relations entre parlementaires, dans un contexte où les échanges institutionnels constituent un instrument complémentaire de la diplomatie traditionnelle.

La rencontre revêt également une dimension stratégique en raison du positionnement de Bruxelles, capitale belge et siège de plusieurs institutions européennes et internationales. Pour le Gabon, le renforcement de ses relations parlementaires avec des partenaires étrangers peut contribuer à élargir ses réseaux de coopération. Toutefois, la portée de ces échanges dépendra des initiatives concrètes qui pourront en découler, notamment en matière de formation, d’échanges institutionnels et de partenariats.



Les investisseurs belges invités à explorer le potentiel gabonais



Au-delà des questions parlementaires, Michel Régis Onanga Ndiaye a mis en avant les perspectives économiques offertes par le Gabon. Le président de l’Assemblée nationale a notamment invité les opérateurs économiques belges à s’intéresser aux possibilités d’investissement dans le pays. Cette démarche s’inscrit dans les orientations de diversification économique et de transformation locale des ressources naturelles défendues par les autorités gabonaises.

L’intérêt de cette initiative réside dans la capacité des institutions à accompagner la promotion économique du pays sans se substituer aux administrations chargées de l’investissement. Si aucun engagement financier ni projet d’investissement précis n’a été annoncé à l’issue de la rencontre, cette prise de contact pourrait faciliter de futurs échanges entre acteurs économiques belges et gabonais. Encore faudra-t-il que les opportunités présentées débouchent sur des discussions opérationnelles.



Une invitation officielle pour mars 2027



Dans la perspective de consolider les relations entre les deux institutions, Michel Régis Onanga Ndiaye a invité Bertin Mampaka à participer, en qualité d’invité d’honneur, à la prochaine rentrée parlementaire de l’Assemblée nationale gabonaise, prévue en mars 2027. Cette invitation pourrait constituer une nouvelle étape dans le rapprochement entre les parlementaires gabonais et ceux de la Région de Bruxelles-Capitale.

De son côté, l’ambassade du Gabon en Belgique entend accompagner cette dynamique en facilitant les contacts institutionnels et économiques. Pour Libreville, l’enjeu sera désormais de transformer ces rencontres diplomatiques en mécanismes de coopération durables, susceptibles de produire des résultats tangibles pour les institutions et l’économie gabonaises.