Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Justice atteint 41,59 milliards de FCFA, tandis que les investissements reculent

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 1,36 milliard de FCFA des dépenses de personnel de la mission Justice. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 40,24 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 41,59 milliards en 2027, soit une progression de 3,4 %. Dans le même temps, le budget global de la mission augmenterait plus modestement, de 54,73 à 55,90 milliards de FCFA. Derrière cette évolution, les crédits consacrés à la sécurité pénitentiaire continueraient de concentrer l’essentiel de la masse salariale, tandis que les investissements du secteur diminueraient de 452,54 millions de FCFA.

Alors que le fonctionnement des juridictions, les conditions de détention et l’accès des citoyens à la justice demeurent des enjeux importants au Gabon, les arbitrages budgétaires prévus pour 2027 méritent une attention particulière. L’augmentation des dépenses de personnel pourrait traduire une volonté de renforcer les moyens humains du secteur. Mais les tableaux budgétaires ne permettent pas d’établir si elle correspond à des recrutements, à des revalorisations salariales ou à des régularisations administratives. L’examen des programmes révèle surtout une répartition inégale des crédits, avec une forte concentration des charges de personnel dans l’administration pénitentiaire.

La sécurité pénitentiaire concentre 70 % de la masse salariale

Le programme Sécurité pénitentiaire disposerait de 29,13 milliards de FCFA pour ses dépenses de personnel en 2027, contre 28,86 milliards en 2026, soit une augmentation de 266,44 millions. Cette enveloppe représenterait à elle seule 70 % de la masse salariale de la mission Justice. Pourtant, le budget global du programme diminuerait de 303,06 millions, passant de 36,70 à 36,40 milliards de FCFA.

Cette évolution s’expliquerait principalement par une réduction de 1,05 milliard de FCFA des investissements pénitentiaires, ramenés de 3,34 à 2,29 milliards. À l’inverse, les dépenses de biens et services progresseraient de 481,19 millions pour atteindre 4,98 milliards. Dans un secteur où les besoins concernent aussi bien les effectifs de surveillance que l’entretien des établissements et les conditions de détention, cette redistribution pose la question des priorités retenues. Les documents examinés ne permettent toutefois pas d’identifier les projets d’investissement concernés par cette réduction.

La justice judiciaire et administrative gagne 568 millions de crédits de personnel

Le programme Justice judiciaire et administrative bénéficierait d’une augmentation de 568,60 millions de FCFA de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 10,46 milliards en 2026 à 11,03 milliards en 2027, soit une progression de 5,4 %. Son budget global atteindrait 17,03 milliards de FCFA, contre 16,14 milliards l’année précédente. Cette évolution s’accompagnerait d’une hausse de 656,41 millions des investissements, portés à 2,31 milliards.

En revanche, les dépenses de biens et services du programme diminueraient de 396,22 millions de FCFA, pour s’établir à 2,36 milliards. Cette réduction pourrait peser sur les marges de fonctionnement des services judiciaires si elle n’était pas compensée par d’autres moyens. Il reste néanmoins impossible d’en mesurer les conséquences concrètes sans connaître les besoins opérationnels des juridictions, les effectifs prévus et la nature des dépenses concernées. L’augmentation de la masse salariale ne garantit donc pas, à elle seule, une amélioration des délais de traitement des affaires.

Les droits de l’homme et le pilotage bénéficient de crédits supplémentaires

Le programme Pilotage et soutien à la politique de la justice et des droits enregistrerait une augmentation de 366,31 millions de FCFA de ses dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 735,48 millions en 2026 à 1,10 milliard en 2027, soit une progression de près de 49,8 %. Le budget global du programme augmenterait également de 376,09 millions, pour atteindre 1,79 milliard. Les investissements reculeraient toutefois de 58,26 millions.

Le programme Culture des droits de l’homme bénéficierait, pour sa part, d’une hausse de 163,86 millions de FCFA de ses dépenses de personnel, qui passeraient de 129,45 à 293,31 millions. Son budget global progresserait de 218,26 millions, atteignant 653,17 millions. À l’inverse, le programme Égalité des chances enregistrerait une réduction de 6,19 millions de FCFA de ses dépenses de personnel, ramenées à 37,96 millions. Ces évolutions montrent que la progression des charges humaines concerne principalement la justice judiciaire, le pilotage administratif et les activités liées aux droits de l’homme.

Des dépenses de personnel en hausse, des investissements en baisse

À l’échelle de la mission Justice, les dépenses de personnel passeraient précisément de 40 235 013 223 FCFA en 2026 à 41 594 033 496 FCFA en 2027, soit une augmentation de 1 359 020 273 FCFA. Elles représenteraient désormais 74,4 % du budget total, contre 73,5 % en 2026. Les dépenses de biens et services progresseraient de 200,60 millions, pour atteindre 8,02 milliards, tandis que les transferts augmenteraient de 63,30 millions, à 1,36 milliard.

En revanche, les investissements reculeraient de 5,38 à 4,93 milliards de FCFA, soit une diminution de 8,4 %. Cette baisse serait essentiellement liée au programme Sécurité pénitentiaire, dont les crédits d’investissement diminueraient de plus d’un milliard. Elle serait partiellement compensée par la progression des investissements consacrés à la justice judiciaire et administrative. Cette redistribution traduit des choix budgétaires distincts entre les juridictions et l’administration pénitentiaire, sans permettre de déterminer les infrastructures qui seraient construites, réhabilitées ou reportées.

Quels moyens pour améliorer le fonctionnement de la justice ?

L’augmentation de 1,36 milliard de FCFA de la masse salariale constitue un effort financier supplémentaire, mais son efficacité dépendra de sa répartition effective entre les magistrats, les greffiers, les personnels administratifs et les agents pénitentiaires. Les tableaux budgétaires ne permettent pas de connaître l’évolution des effectifs ni de distinguer les rémunérations ordinaires des éventuelles primes, indemnités et régularisations. Ces informations seraient nécessaires pour apprécier la portée réelle de la hausse annoncée.

Le PLF 2027 soulève également la question de l’équilibre entre ressources humaines, fonctionnement des juridictions et investissements pénitentiaires. Si les crédits de personnel progressent, les besoins matériels demeurent déterminants pour améliorer les conditions de travail, l’accès au service public de la justice et les conditions de détention. Avec près des trois quarts de son budget consacrés au personnel, la mission Justice devra démontrer que l’augmentation de ses charges salariales peut s’accompagner d’améliorations concrètes pour les justiciables, malgré la diminution des investissements.