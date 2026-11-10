Gabon : la Cour des comptes pointe du doigt les déséquilibres budgétaires de l’État

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Après avoir soumis ses travaux au Sénat et à l’Assemblée nationale, le premier président de la Cour des comptes, Pamphile Moussavou Ibouanga, a remis le jeudi 05 novembre 2026 deux rapports stratégiques au vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Ces documents, consacrés à l’exécution des lois de finances et à la certification des comptes de l’État pour l’exercice 2025, mettent en relief des faiblesses structurelles persistantes.

Sur la forme, la haute juridiction financière déplore d’emblée des retards chroniques dans la transmission des pièces budgétaires. Selon la réglementation en vigueur, ces documents auraient dû être adressés à l’institution au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l’exercice comptable.

Au-delà des questions de procédure, le bilan sur le fond demeure préoccupant. Les contrôleurs ont formalisé cinq observations majeures qui étayent les difficultés des finances publiques notamment la persistance du déficit budgétaire; la progression continue du stock de la dette publique; un niveau de recouvrement des recettes publiques bien en deçà des critères établis par la Cemac; l’accumulation d’arriérés sur les dettes intérieure et extérieure et une masse salariale dont le poids dépasse largement les seuils communautaires de référence.

Une marge de manœuvre étroite face aux exigences du FMI

Cette mise au point institutionnelle survient à un moment charnière pour l’exécutif gabonais. Les autorités s’attellent en effet à négocier un nouveau programme d’appui avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans cette optique, la crédibilité budgétaire, la transparence des comptes et le contrôle strict des dépenses de fonctionnement constituent des gages indispensables à présenter aux partenaires financiers internationaux.

En réceptionnant ces analyses détaillées, le vice-président du gouvernement a affirmé que l’équipe gouvernementale étudierait minutieusement chaque recommandation formulée par la Cour des comptes avant d’en référer formellement au chef de l’État.

L’impératif des réformes et des mesures correctives

Les conclusions remises par Pamphile Moussavou Ibouanga mettent l’exécutif face à ses responsabilités économiques et budgétaires. Pour restaurer l’équilibre des finances de l’État, le gouvernement devra démontrer sa capacité à maximiser la collecte des recettes fiscales et douanières, freiner la dérive des dépenses et apurer méthodiquement la dette en souffrance.

Il ne s’agit plus seulement d’une formalité institutionnelle, mais bien d’une urgence de gouvernance : le défi réside désormais dans la conversion rapide de ces avertissements juridictionnels en réformes concrètes et soutenables sur le terrain.