Gabon : 2 milliards FCFA de surfacturation pour la réhabilitation de l’USTM

Les détournements massifs de fonds publics qui ont été légion sous le magistère d’Ali Bongo Ondimba et qui se sont accélérés au moment de son AVC, ont mêlé responsables politiques et entreprises adjudicataires de marchés publics. C’est le cas du projet de réhabilitation de l’Université des sciences et techniques de masuku (USTM), financé à hauteur de 3.3 milliards FCFA par le mécanisme de Provision pour investissements diversifiés et la Provision pour investissements dans les hydrocarbures (PID/PIH).

C’est dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT) que l’Etat avait lancé le projet de réhabilitation de l’USTM. Piloté par le ministère des travaux publics, sa réalisation avait été confiée à l’entreprise Concept group. Seulement, en novembre 2022, la Task-force faisait état de nombreuses irrégularités dans la réalisation, parmi lesquelles, des surfacturations par les entreprises sous traitantes, pour une enveloppe globale de 2 milliards fcfa au préjudice de l’Etat gabonais.

Taux de réalisation des travaux de 5% seulement, et des surfacturations relevées

Le rapport de la Task-force portant la mention « Confidentiel », est très accablant pour l’entreprise Concept group et pour l’Etat gabonais. En effet, il fait état dans ce document d’une avance de 50% des fonds au démarrage, sans qu’aucune caution n’ait été versée par l’entreprise adjudicatrice. A l’arrivée, ce sont seulement 5% des travaux qui avaient été réalisés à la date du rapport en novembre 2022, pour un chantier débuté plusieurs mois plus tôt.



Par ailleurs, les membres de la Task-force avaient constaté une désertion de l’entreprise sur le chantier, lors de passages, alors que la rentrée des classes profilait à l’horizon. En plus de ce retard, d’énormes sommes d’argent auraient été détournées par les 11 entreprises qui se partageaient le marché. « En somme, sur l’USTM une surfacturation à plus de 2 milliards de FCFA pour l’ensemble des entreprises travaillant dans l’USTM a été observée », peut-on lire dans ce document, prédisant ainsi une rentrée des classes prévue à l’époque au 24 octobre 2022, envisageable.