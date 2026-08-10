Showbiz : Tris signe chez Sean Bridon ! 

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Dans une publication faite sur sa page facebook le mardi 03 août 2026, l’artiste Gabonais Tris Soss Mutema, de son vrai nom Lebel Alphand Matemba Matemba, a annoncé une collaboration musicale dans un nouveau label. Il s’agit de la maison de production Sean Bridon Music de l’entrepreneur à succès Sean Bridon, lui-même.

Dans son message, l’artiste qualifie cette signature de « bien plus qu’un accord ». Tout en précisant que cette nouvelle aventure représente « une vision, une ambition et le début d’une aventure exceptionnelle » a-t-il déclaré. Cette signature intervient après sa participation à La Battle des Producteurs, un concept musical qui lui a permis d’être repéré par Sean Bridon Music.

Tris le fils de la harpe désormais chez Sean Bridon !

Il va sans dire que cette signature avec la maison de disque représente une alliance stratégique née d’un défi musical pour l’artiste. À travers ce contrat, Tris Soss Mutema entend donc développer de nouveaux projets musicaux et proposer un univers artistique encore plus abouti à son public.

Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant la sortie d’un premier projet sous ce nouveau label. Toutefois, cette annonce suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Gageons que sous pavillon Sean Bridon Music, Trismégiste fera étalage de la plénitude de sa magie.

Francise Nleme Meye, Journaliste Stagiaire