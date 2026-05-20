National foot 2 : House of Clarence s’engage pour la production de trophées d’Homme du match !

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Le championnat national de deuxième division franchit un nouveau cap dans la reconnaissance des performances individuelles. Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la marque House of Clarence a décidé de s’unir à Ligue nationale de football professionnel (Linafp) pour la production des trophées d’hommes du match pour l’ensemble de la phase retour de la compétition.

Portée par son fondateur, Clarence Hashley Mamidi, connu sous le nom de Diamond Clarence Hashley , la maison House of Clarence étend ses actions. Cette initiative vise ainsi à renforcer la valorisation des acteurs du football local. Jusqu’à présent, seuls les joueurs du National Foot 1 bénéficiaient d’une distinction individuelle à l’issue des rencontres. Une situation qui laissait les pensionnaires de la deuxième division en marge de cette dynamique de reconnaissance sportive.

Conscientes de la nécessité d’encourager l’ensemble des compétiteurs évoluant dans le football professionnel gabonais, la Linafp et House of Clarence ont ainsi conclu un partenariat axé sur la mise en valeur des performances des joueurs du National Foot 2. « Le national foot 2 mérite aussi d’être accompagné. Derrière ce championnat, il y a beaucoup de jeunes talents qui travaillent et qui doivent être valorisés. », a déclaré Clarence Hashley Mamidi. À travers cette collaboration, chaque rencontre de la phase retour sera désormais marquée par la désignation et la récompense du meilleur joueur du match.

Au-delà du symbole, cette distinction entend stimuler l’engagement des joueurs et mettre davantage en lumière les talents évoluant dans l’antichambre de l’élite. Pour House of Clarence, cette action s’inscrit dans une volonté de contribuer au développement du sport national tout en affirmant son implication dans les initiatives à impact social. En associant son image au National Foot 2, House of Clarence entend ainsi participer à la promotion d’un championnat souvent moins exposé médiatiquement, mais qui constitue un véritable vivier de talents pour le football gabonais.