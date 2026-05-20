Derniers articlesSport

National foot 2 : House of Clarence s’engage pour la production de trophées d’Homme du match !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 19h35min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Un homme du match avec Clarence Mamidi © D.R.
Ecouter l'article

Le championnat national de deuxième division franchit un nouveau cap dans la reconnaissance des performances individuelles. Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la marque House of Clarence a décidé de s’unir à Ligue nationale de football professionnel (Linafp) pour la production des trophées d’hommes du match pour l’ensemble de la phase retour de la compétition. 

Portée par son fondateur, Clarence Hashley Mamidi, connu sous le nom de Diamond Clarence Hashley , la maison House of Clarence étend ses actions. Cette initiative vise ainsi à renforcer la valorisation des acteurs du football local. Jusqu’à présent, seuls les joueurs du National Foot 1 bénéficiaient d’une distinction individuelle à l’issue des rencontres. Une situation qui laissait les pensionnaires de la deuxième division en marge de cette dynamique de reconnaissance sportive.

Une initiative pour valoriser les talents du National Foot 2

Conscientes de la nécessité d’encourager l’ensemble des compétiteurs évoluant dans le football professionnel gabonais, la Linafp et House of Clarence ont ainsi conclu un partenariat axé sur la mise en valeur des performances des joueurs du National Foot 2. « Le national foot 2 mérite aussi d’être accompagné. Derrière ce championnat, il y a beaucoup de jeunes talents qui travaillent et qui doivent être valorisés. », a déclaré Clarence Hashley Mamidi. À travers cette collaboration, chaque rencontre de la phase retour sera désormais marquée par la désignation et la récompense du meilleur joueur du match.

Au-delà du symbole, cette distinction entend stimuler l’engagement des joueurs et mettre davantage en lumière les talents évoluant dans l’antichambre de l’élite. Pour House of Clarence, cette action s’inscrit dans une volonté de contribuer au développement du sport national tout en affirmant son implication dans les initiatives à impact social. En associant son image au National Foot 2, House of Clarence entend ainsi participer à la promotion d’un championnat souvent moins exposé médiatiquement, mais qui constitue un véritable vivier de talents pour le football gabonais.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 19h35min
1 536 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

SOS Prisonniers : les élèves de Mabignath sensibilisés sur les violences scolaires

20 mai 2026 à 19h46min

Gabon : le Centre Diagnostic de Libreville s’allie à l’Hôpital Américain de Paris

20 mai 2026 à 18h18min

Assemblée nationale : Mark-Alexandre Doumba défend le projet d’Archivage électronique

20 mai 2026 à 17h32min

Imperator Ressources : La justice suisse classe sans suite la plainte de Michel Lambert Ducamin

20 mai 2026 à 17h29min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho !
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 !
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile pour renforcer la prise en charge des mères et des enfants 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page