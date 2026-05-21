Coopération économique : L’ANPI-Gabon annonce sa participation au IVᵉ Forum Inde-Afrique

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L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a officialisé sa participation au quatrième Forum Inde-Afrique (IAFS-IV), un rendez-vous hautement stratégique qui réunira les acteurs majeurs de la coopération bilatérale du 28 au 31 mai 2026 à New Delhi. Pour Libreville, l’enjeu est de taille : il s’agit de capter de nouveaux flux financiers et de consolider la position du pays comme le carrefour incontournable des investissements en Afrique centrale.

Loin de se contenter d’une simple présence protocolaire, l’agence gabonaise entend marquer les esprits dès le lendemain de la clôture du sommet. Le 1er juin 2026, de 08h00 à 17h00, l’ANPI-Gabon prendra ainsi les commandes en organisant un forum économique exclusif baptisé « Invest in Gabon ». Cette journée dédiée agira comme un puissant catalyseur de partenariats, mettant en relation directe des représentants étatiques, des capitaines d’industrie, des institutions financières de premier plan et des porteurs de projets audacieux.

Les atouts du Gabon en matière d’investissement

Pour séduire le géant indien et les investisseurs internationaux, la délégation mettra en avant la diversification de son économie. Le programme s’articulera autour de secteurs clés et porteurs de croissance : l’agriculture, l’énergie, les mines, le numérique, la santé, les infrastructures et, de manière cruciale, la transformation locale des ressources. Afin de transformer les intentions en accords concrets, le forum déploiera un dispositif complet mêlant des panels thématiques pointus, des sessions de présentation de projets et des rencontres d’affaires B2B et B2G.

Cette offensive de charme s’inscrit dans une vision à long terme. En cherchant à attirer massivement de nouveaux investissements directs étrangers (IDE), l’ANPI-Gabon s’aligne rigoureusement sur les ambitions du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030). Rappelons que l’agence, qui assure également le secrétariat permanent du Haut Conseil des Investissements (HCI), se positionne comme le bras armé de l’État pour faciliter la création d’entreprises et fluidifier le dialogue public-privé. À New Delhi, elle aura l’occasion de prouver qu’au-delà des réformes, le Gabon est désormais une terre d’opportunités concrètes.