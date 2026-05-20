Imperator Ressources : La justice suisse classe sans suite la plainte de Michel Lambert Ducamin

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Un nouveau développement judiciaire est intervenu en Suisse dans le dossier opposant Michel Lambert Ducamin à Pascale Jeannin Perez et à Imperator Ressources Gabon. Après plusieurs années de contentieux, la justice helvétique a prononcé, le 11 mars 2026, le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Michel Lambert Ducamin.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de contestation engagée en 2023, lorsque Michel Lambert Ducamin avait entrepris de remettre en cause la propriété de cette société minière aurifère, active au Gabon depuis 2021. Une première décision civile rendue en octobre 2023 en Suisse n’avait pas donné suite à ses demandes. Les prétentions de Michel Lambert Ducamin portaient sur la propriété d’une société pourtant créée en 2012 par Pascale Jeannin Perez.

Michel Lambert Ducamin débouté dans l’affaire Imperator Ressources Gabon

Sur le volet suisse, les procédures engagées par Michel Lambert Ducamin n’ont, à ce stade, pas abouti. Cette situation ouvre la voie pour Pascale Jeannin Perez à d’éventuelles démarches pour dénonciation calomnieuse et demande d’indemnité. En France, le contentieux reste en cours. Une audience s’est tenue le 10 mars 2026, à laquelle Michel Lambert-Ducamin, pourtant convoqué, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté par un avocat. Délibéré final sous peu.

Par ailleurs, Imperator Ressources indique lui avoir fait notifier, par commissaire de justice en France, une demande portant sur la communication de pièces comptables manquantes durant sa gestion de la société gabonaise.

Au Gabon, plusieurs plaintes demeurent en cours d’instruction. Elles s’inscrivent dans un contexte plus large portant sur la gouvernance et la gestion de la société, ainsi que sur des faits de diffamation publique et privée.

À ce stade, le dossier conserve une dimension internationale, avec un volet suisse désormais clarifié par cette décision, un volet français toujours en cours, et des procédures encore ouvertes au Gabon. Notre rédaction indique avoir consulté les décisions et pièces évoquées dans cet article.