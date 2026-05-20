Kigali : Le Gabon affiche ses ambitions de croissance souveraine à l’Africa CEO Forum 2026

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En marge de la 13ᵉ édition de l’Africa CEO Forum 2026, l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a organisé une session stratégique baptisée « Invest in Gabon ». Cet événement de grande envergure, soutenu par des partenaires industriels et financiers de premier plan, marque une étape décisive dans la diplomatie économique du pays sous la Transition.

Organisée le 15 mai 2026, la session « Invest in Gabon » s’est tenue sous la haute autorité du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement. Pour cette grande messe des affaires, l’ANPI-Gabon a su s’entourer de partenaires de poids tels que Prometal, Agentis International, Infragroup et AFG Bank.

Placée sous le thème central : «De la Ressource au Produit Fini : Investir dans les Chaînes de Valeur Intégrées pour une Croissance Souveraine et Durable », cette rencontre a attiré un parterre d’investisseurs internationaux, d’institutions financières majeures, de décideurs publics et d’acteurs de premier plan du secteur privé. L’objectif affiché est clair : capter des capitaux pour accélérer la transformation structurelle de l’économie gabonaise.

Les axes de la transformation économique

Les discussions menées au cours de cette session ont permis de valoriser la nouvelle trajectoire économique adoptée par Libreville. Les échanges ont notamment mis en lumière les réformes structurelles d’envergure engagées par les autorités depuis l’année 2023; le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), qui sert désormais de boussole économique au pays; les ambitions sectorielles du Gabon, en particulier dans les domaines névralgiques de l’énergie, de l’agro-industrie, des infrastructures et de la transformation locale des matières premières;

À travers le succès de cette plateforme de dialogue, le Gabon réaffirme avec force son ambition de se positionner comme un hub régional d’investissements incontournable en Afrique centrale et comme un moteur de l’intégration économique continentale.