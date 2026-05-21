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PNPE : 21 jeunes désormais propriétaires grâce au projet « Un Taxi, un Emploi, un Avenir »

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 17h22min
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Une vue des bénéficiaires du projet « Un Taxi, un Emploi, un Avenir » entourés du Conseil d'administration du PNPE et des responsables ministériels © GMT
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L’émotion et la fierté étaient palpables ce 21 mai 2026 au Stade de l’Amitié de Libreville, à l’occasion de la cérémonie officielle de cession des véhicules du projet « Un Taxi, un Emploi, un Avenir ». Organisée par le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), cette initiative a permis à 21 jeunes Gabonais, après quatre années d’exploitation et de discipline, d’accéder à la pleine propriété de leurs taxis. La cérémonie a réuni plusieurs autorités ministérielles, partenaires financiers et responsables locaux venus saluer le succès d’un dispositif présenté comme un modèle d’insertion professionnelle.

Lancée en 2022, cette initiative vise à lutter contre le chômage des jeunes à travers l’auto-emploi. Les bénéficiaires, sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux comprenant des tests psychométriques et des évaluations de conduite, ont exploité des taxis neufs financés avec l’appui d’Épargne et Développement du Gabon (EDG) et du Fonds ONE-Entreprendre. Pendant quatre ans, les chauffeurs ont bénéficié d’un salaire mensuel garanti de 100 000 FCFA, tout en préparant progressivement l’acquisition définitive de leur véhicule. Pour le directeur général du PNPE, Pascal Franck Nze Ndong Nze, cette remise de clés symbolise avant tout « des parcours de vie transformés » et l’accession de plusieurs jeunes à l’autonomie financière.

Le symbole d’autonomisation des jeunes

Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique des clés a suscité une vive émotion chez les bénéficiaires. Plusieurs d’entre eux ont témoigné de l’impact du projet sur leur quotidien, évoquant une opportunité qui dépasse largement le simple cadre de l’emploi. « C’est une chance de retrouver confiance, de subvenir dignement aux besoins de nos familles et de contribuer au développement économique du pays », a déclaré le représentant des bénéficiaires. Désormais propriétaires de leurs véhicules, ces jeunes chauffeurs disposent d’un véritable actif professionnel leur ouvrant la voie à l’entrepreneuriat et à une meilleure stabilité économique.

Cette cérémonie a également mis en lumière la stratégie du gouvernement en matière de promotion de l’emploi et d’autonomisation des jeunes. Les autorités ont salué un modèle capable de transformer un mécanisme d’insertion en levier de promotion sociale. À travers « Un Taxi, un Emploi, un Avenir », le PNPE entend démontrer qu’une politique publique fondée sur l’accompagnement, la responsabilité et l’accès progressif à la propriété peut produire des résultats concrets dans la lutte contre le chômage.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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