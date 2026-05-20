Derniers articlesECONOMIE

CEMAC : Le Gabon face au mur du déclin pétrolier

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 14h53min
1 547 Temps de lecture 1 minute
Une vue aérienne de Libreville © GMT
Ecouter l'article

Les économies de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) dessinent, sur la décennie 2020-2030, des trajectoires de croissance profondément asymétriques. Selon une analyse publiée par le média spécialisé Sika Finance, basée sur les données de la BEAC, la région avance désormais à deux vitesses. Tandis que le Cameroun et le Tchad s’affirment comme les locomotives de la zone grâce à la diversification de leurs activités, le Gabon et la Guinée Équatoriale ferment la marche, pris au piège de l’épuisement de leurs ressources.

Le cas du Gabon est particulièrement révélateur de ces fragilités structurelles. Coincé entre le déclin progressif de ses réserves de brut et l’obligation de mener des ajustements budgétaires douloureux, Libreville affiche la trajectoire la plus plate des économies pétrolières de la zone. Comme le souligne Sika Finance, le produit intérieur brut (PIB) nominal du pays stagne, passant de 9 484 milliards de FCFA en 2020 à 13 254 milliards en 2025, avec une timide projection à 17 316 milliards d’ici 2030.

Cette atrophie se traduit par un coup d’arrêt brutal de l’activité. Après avoir enregistré une croissance de 4,0 % en 2025, l’économie gabonaise devrait s’effondrer pour atteindre un taux de croissance réel d’à peine 1,1 % en 2026. Ce ralentissement s’accompagne d’un dérapage majeur des finances publiques, illustré par un déficit budgétaire exceptionnel qui culmine à 11,6 % du PIB.

Plus alarmant encore, le matelas financier extérieur du pays s’est dangereusement aminci. Les données financières révèlent que les réserves de change du Gabon se sont effondrées pour atteindre le seuil critique de 0,7 mois d’importations en 2025. Cette situation expose directement le pays à des risques de liquidité et affaiblit la position globale de la CEMAC, dont la croissance consolidée devrait refluer à 2,9 % en 2026.

En définitive, le Gabon paie le prix fort de son retard dans la transformation structurelle de son modèle de croissance. Alors que le déclin de la rente noire est désormais acté, l’urgence n’est plus seulement à l’austérité, mais à une refonte économique profonde. Pour Libreville, l’enjeu des prochaines années sera d’amorcer un sursaut indispensable vers un modèle enfin affranchi de l’or noir.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 14h53min
1 547 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

France : le député Roumégas appelle le Quai d’Orsay à faire libérer Bilie-By-Nze !

20 mai 2026 à 13h33min

États-Unis : le Gabon réintégré dans l’AGOA par Donald Trump !

20 mai 2026 à 13h08min

Gabon : 10 ans après, la loi antitabac toujours rangée au placard ! 

20 mai 2026 à 11h45min

Programme des obsèques de Georgette Olga Banga Eliwantchoni 

20 mai 2026 à 11h42min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda
[#Reportage] Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Gabon: à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ?
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR !
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique
S'abonner
Bouton retour en haut de la page