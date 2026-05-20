France : les anciens des «Maths Sups» mobilisent les ingénieurs autour du retour des compétences

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Réunis le 25 avril 2026 au Stade Dominique Rocheteau d’Asnières-sur-Seine, en France, les membres du réseau ACTIONS PREPAS GABON ont organisé une journée sportive et culturelle marquée par d’importants échanges sur le retour des compétences gabonaises de l’étranger. Entre réseautage, réflexion stratégique et valorisation des talents, près de 400 participants ont pris part à cette initiative portée par les anciens élèves des classes préparatoires scientifiques du Gabon.

Au sein de la diaspora gabonaise, la question du retour des compétences devient progressivement un enjeu majeur dans les débats liés au développement national. Face aux défis de l’industrialisation, de la transformation économique et du transfert technologique, plusieurs initiatives citoyennes cherchent désormais à créer des passerelles plus concrètes entre les talents gabonais formés à l’étranger et les besoins stratégiques du pays.

Le retour des ingénieurs au cœur des échanges

C’est dans cette dynamique que le réseau ACTIONS PREPAS GABON, regroupant les anciens élèves des classes préparatoires scientifiques dites « Maths Sups », a organisé le 25 avril dernier une grande journée sportive et culturelle à Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Près de 400 participants, étudiants, ingénieurs, anciens élèves et partenaires institutionnels, ont répondu présents à cette rencontre placée sous le signe de la cohésion, du partage d’expérience et de la réflexion autour du rôle de la diaspora scientifique gabonaise.

Au-delà des activités sportives et conviviales, le principal temps fort de la journée aura été consacré au réseautage et aux discussions stratégiques entre les différents participants. Plusieurs échanges informels et tables rondes ont permis d’aborder des questions liées au retour organisé des compétences au Gabon, aux possibilités de transfert de savoir-faire ainsi qu’aux perspectives de partenariats universitaires, entrepreneuriaux et technologiques. Les participants ont également discuté des conditions d’accueil et d’intégration professionnelle des ingénieurs gabonais souhaitant revenir contribuer au développement national.

Dans un contexte où de nombreux pays africains cherchent à mobiliser leurs diasporas qualifiées pour accompagner les politiques de développement, ces échanges traduisent une volonté croissante des ingénieurs gabonais établis à l’étranger de participer plus activement aux transformations économiques du pays.

Une journée entre solidarité et valorisation des talents

L’événement a également été marqué par plusieurs moments de convivialité destinés à renforcer les liens intergénérationnels au sein de la communauté des anciens « Maths Sups ». Un barbecue de solidarité, plusieurs stands associatifs ainsi qu’un match de gala organisé avec la participation de « Let’s Foot Again » ont rythmé cette journée.

L’un des temps remarqués de la rencontre a été la présentation des ouvrages scientifiques de Ebang Mezui Harry, ancien étudiant du réseau. Son initiative a été saluée pour sa contribution à la valorisation des savoirs scientifiques gabonais et à la diffusion d’outils pédagogiques destinés aux collèges et lycées du Gabon.

À travers ce type de projets, les organisateurs souhaitent promouvoir davantage les parcours d’excellence issus des filières scientifiques gabonaises tout en encourageant les jeunes générations à s’orienter vers les métiers techniques et scientifiques.

Des partenaires mobilisés autour de la formation et de l’emploi

Plusieurs partenaires institutionnels ont accompagné cette initiative, notamment la mairie d’Asnières-sur-Seine, l’administration des classes préparatoires du Lycée National Léon Mba, l’Association des parents d’élèves des « Maths Sups », l’Agence nationale des bourses du Gabon (antenne de Paris) ainsi que Campus France Paris.

Selon ACTIONS PREPAS GABON, ces collaborations visent à renforcer les dispositifs d’accompagnement des étudiants gabonais en France et à orienter davantage les formations vers les métiers jugés stratégiques pour la mise en œuvre du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Une dynamique appelée à se renforcer

Fort du succès de cette rencontre, le réseau prévoit déjà de nouvelles initiatives dans les prochains mois. Parmi les projets annoncés figurent l’organisation d’ateliers thématiques autour de l’emploi, de l’entrepreneuriat et du transfert technologique ainsi que la tenue d’un futur forum de l’orientation et de l’emploi destiné aux étudiants des classes préparatoires.

Le lancement d’un programme pilote visant à faciliter le retour et l’intégration professionnelle des ingénieurs gabonais est également envisagé. Par ailleurs, la nouvelle promotion d’étudiants sera accueillie en juillet prochain lors de la traditionnelle « Journée Bleus-Caciques » organisée à Asnières-sur-Seine.

À travers cette mobilisation, ACTIONS PREPAS GABON tente ainsi d’installer une dynamique durable autour de la valorisation des compétences scientifiques gabonaises de la diaspora, dans un contexte où le capital humain apparaît de plus en plus comme l’un des principaux leviers du développement national.