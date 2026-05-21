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Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 7h28min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault lors de son passage sur Gabon 1ère © D.R.
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Le coup d’envoi du grand oral des membres de l’exécutif a été donné le mercredi 20 mai 2026 sur les antennes de Gabon Première. Premier à se prêter à cet exercice de redevabilité, le vice-président du gouvernement et coordinateur de l’action publique, Hermann Immongault, est venu défendre un bilan qu’il juge globalement positif, malgré des défis persistants.

Pour l’exécutif, ce cap des 100 jours, bien que symbolique, revêt une importance capitale pour installer la confiance avec la population. Balayant d’un revers de main l’idée d’un examen piège, Hermann Immongault a rappelé la philosophie qui anime l’équipe gouvernementale depuis sa prise de fonction.  L’esprit de la feuille de route, c’est trois choses : définir une méthode, impulser une dynamique et foncer », a-t-il relevé. 

Bien que conscient qu’un projet de société ne s’accomplit pas entièrement en un peu plus de trois mois, il estime que cette période est idéale pour imprimer un rythme et donner des signaux clairs de changement.

Un bilan des 100 jours matérialisé par des actions de terrain

Interrogé sur le niveau de réalisation des objectifs fixés par les lettres de mission du chef de l’État, le vice-président du gouvernement s’est voulu pragmatique et transparent. « Le gouvernement a posé des actions tangibles, indéniables, à fort impact social et économique réel », a-t-il affirmé, tout en concédant, dans un souci d’honnêteté, quelques zones de contre-performance. 

Avec une pointe de réserve, il a résumé la situation en déclarant que « Globalement, nous pouvons dire que dans la totalité, ces objectifs ont été atteints au-dessus de la moyenne. Nous allons être modestes, nous allons être humbles, nous allons être réalistes : au-dessus de la moyenne ».

Le secteur de l’eau et de l’énergie, érigé en priorité absolue, illustre cette dynamique. Le gouvernement revendique une augmentation de la capacité de production électrique nationale de 40,5 mégawatts en 100 jours, notamment grâce à la mise en service de la centrale à gaz de Mayumba et de celle de Bongolo. Si les délestages continuent d’affecter le quotidien des Gabonais, Hermann Immongault assure que la tendance est désormais au ralentissement, tout en appelant à poursuivre l’effort sur le long terme.

Ce premier exercice marque le début d’une série d’audiences télévisées qui s’étendra jusqu’au 6 juin, offrant à chaque ministère l’opportunité de s’expliquer devant la nation

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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