Libreville : le stationnement anarchique, un danger pour les piétons 

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À Libreville, marcher en toute sécurité relève du parcours d’obstacles. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les trottoirs destinés aux piétons sont quotidiennement occupés par des véhicules. Du centre-ville aux zones périphériques, cette pratique s’est installée dans les habitudes au point de banaliser une situation pourtant dangereuse. Les piétons, privés de leur espace de circulation, sont souvent contraints de marcher directement sur la chaussée, au milieu du trafic automobile. Une réalité qui expose particulièrement les enfants, les personnes âgées et les usagers les plus vulnérables aux risques d’accidents.

Pour de nombreux habitants rencontrés dans les rues de Libreville, cette situation trouve son origine dans le manque d’espaces de stationnement adaptés. Plusieurs automobilistes reconnaissent le caractère gênant de ces occupations anarchiques, mais estiment ne pas avoir d’autres solutions. Au centre-ville notamment, les conducteurs de taxi-bus avaient pris l’habitude de stationner sur le parking situé en face du commissariat central. Selon leurs témoignages, cet espace leur est désormais interdit par la municipalité, sans qu’une alternative concrète n’ait été proposée. Résultat, les véhicules se rabattent sur les trottoirs et les abords immédiats des routes, aggravant ainsi les difficultés de circulation.

Aménagements insuffisants, circulation désordonnée

Bien que certains marquages au sol et dispositifs de signalisation aient été mis en place pour fluidifier le trafic et sécuriser les déplacements, ces aménagements restent largement insuffisants au regard du nombre croissant de véhicules en circulation. Dans plusieurs artères de Libreville, les passages piétons sont à peine visibles et les trottoirs parfois inexistants ou dégradés.

Face à cette situation, les piétons dénoncent à la fois l’incivisme de certains conducteurs et les défaillances des pouvoirs publics. Beaucoup estiment que l’Hôtel de ville doit agir rapidement pour restaurer l’ordre urbain et garantir la sécurité des usagers. Avec un budget annoncé de 30 milliards de FCFA, la municipalité de Libreville est désormais attendue sur des solutions concrètes telles que la création de parkings, réhabilitation des trottoirs et renforcement des contrôles routiers. Sans mesures fortes, le désordre actuel pourrait continuer à mettre quotidiennement des vies en danger dans les rues de Libreville.