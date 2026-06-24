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BAC 2026 : coup d’envoi des épreuves sportives au lycée Monseigneur Bessieux

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 24 juin 2026 à 17h46min
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Epreuves sportives au lycée Monseigneur Bessieux © GMT
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Les épreuves sportives du Baccalauréat session 2026 ont officiellement débuté le 22 juin sur l’ensemble du territoire national. Au lycée Bessieux de Libreville, centre exclusivement réservé aux candidates, les premières épreuves se déroulent dans une ambiance sereine et sous la supervision des encadreurs et du personnel médical. Malgré le stress des premiers instants, les candidates abordent cette étape avec confiance et détermination.

Au sein du centre, plusieurs disciplines sont au programme, notamment la course de vitesse, la gymnastique, le triple saut, le saut en longueur, le lancer de poids ainsi que le football, seule discipline collective retenue pour les filles. La responsable du secrétariat du centre, a indiqué que quelques absences ont été enregistrées depuis le début des épreuves, sans toutefois perturber leur bon déroulement. « Hier, j’ai eu cinq absentes et aujourd’hui encore il y a des absentes », a-t-elle confié, tout en précisant qu’aucun incident majeur n’a été signalé jusqu’à présent, hormis quelques maux de ventre et de tête observés chez certaines candidates.

Une organisation progressive avant les épreuves écrites

Les candidates interrogées saluent l’organisation mise en place. Assengone Victorine, l’une des élèves en lice, reconnaît avoir ressenti une certaine appréhension à son arrivée au centre. « Au départ, c’était vraiment stressant, mais les professeurs nous ont rassurées et tout s’est bien passé », a-t-elle expliqué. Elle a également souligné la présence permanente des infirmiers, mobilisés pour assurer le suivi sanitaire des élèves tout au long des activités sportives.

Conformément au calendrier établi par les autorités éducatives, une semaine entière est consacrée au passage des filles avant que les garçons ne prennent le relais pour une deuxième semaine d’épreuves sportives. Cette étape constitue le prélude aux épreuves écrites du Baccalauréat général, prévues du 14 au 18 juillet 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Quant au Baccalauréat technique et professionnel, les candidats composeront du 11 au 24 juillet 2026. À quelques semaines de ces échéances, les élèves poursuivent leur préparation avec l’espoir de franchir avec succès toutes les étapes menant à l’obtention du précieux sésame.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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