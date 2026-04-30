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Assinco devient BGFI Assurances : une nouvelle identité pour  accompagner une ambition renforcée 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 12h09min
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Assinco devient BGFI Assurances © D.R.
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Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’harmonisation aux marques du Groupe BGFIBank, Assinco informe sa clientèle, ses partenaires  et l’ensemble du public du changement de sa dénomination sociale qui devient  désormais BGFI Assurances. 

Cette évolution s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la lisibilité de  son offre et à affirmer pleinement son appartenance au sein du groupe financier  panafricain. Elle traduit également la volonté de consolider les synergies entre  les métiers de la banque et de l’assurance, au bénéfice d’une expérience client  plus intégrée, cohérente et performante. 

Au-delà d’un simple changement de nom, ce rebranding reflète une ambition  claire : continuer à accompagner durablement les clients avec des solutions  d’assurance innovantes, accessibles et adaptées aux enjeux actuels

Ce repositionnement stratégique vise également à renforcer la compétitivité de  la structure sur son marché, en s’appuyant sur : 

• la puissance et la crédibilité de la marque BGFIBank, 

• son expertise reconnue dans les métiers de l’assurance, 

• et une dynamique de transformation tournée vers la digitalisation et  l’innovation. 

Dans ce contexte, BGFI Assurances entend poursuivre et renforcer ses priorités  stratégiques, notamment sur : 

• le développement d’une offre diversifiée et innovante, 

• l’amélioration continue de l’expérience client, 

• et l’accélération de sa transformation digitale. 

Ce changement de dénomination s’opère dans une parfaite continuité des  activités. Les clients et partenaires continueront de bénéficier des mêmes  équipes et du même niveau d’exigence et de qualité de service. 

À travers cette nouvelle étape, BGFI Assurances réaffirme sa volonté de  s’inscrire durablement comme un acteur de référence du secteur, engagé aux  côtés de ses clients et partenaires. 

À propos de BGFI Assurances 

BGFI Assurances, créée en 1997 et filiale à 60% du BGFI Holding Corporation est le leader du marché  des assurances au Gabon. Forte de son expertise et de son appartenance au Groupe BGFIBank, elle  s’inscrit dans une démarche d’innovation et d’excellence au service de ses clients. 

L’Assemblée Générale du 23 Février 2026 a décidé le changement de dénomination sociale vers BGFI  Assurances pour affirmer l’appartenance au Groupe BGFIBank et accroitre l’image de marque et notoriété  de ce métier du groupe. 

Données clés : 

• 7 points de vente ; 

• 87 employés au 25 Avril 2026 

• Certification ISO 9001 v2015 : 

• Présence à Libreville, Port-Gentil, Lambaréné.

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