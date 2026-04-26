Afrique : l’économie spatiale en passe de générer 22 milliards de dollars en 2026

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Alors que s’est ouverte à Libreville la 5ème édition de la conférence « NewSpace Africa », un constat s’impose : l’espace n’est plus une simple frontière scientifique, mais un levier de développement économique sans précédent pour l’Afrique. Selon Radio France International (RFI), les enjeux financiers et sociaux sont colossaux.

Selon les prévisions de l’Agence spatiale africaine (AfSA), ce secteur devrait peser 22 milliards de dollars dès 2026, pour atteindre 35 milliards d’ici 2030. Pour le continent, l’enjeu dépasse la simple conquête des étoiles : il s’agit de transformer son économie réelle. En investissant dans ses propres infrastructures satellitaires, l’Afrique peut réduire les coûts de connectivité, optimiser la gestion de ses ressources naturelles et créer des milliers d’emplois hautement qualifiés.

Des bénéfices concrets pour le développement

Booster le secteur spatial offre des solutions immédiates à des défis terrestres majeurs. En matière d’agriculture de précision, le suivi satellitaire permet d’optimiser les récoltes et de gérer les ressources en eau, crucial dans un contexte de changement climatique. Comme le souligne Prosper Zo’o Minto’o pour RFI, le satellite est déjà le pilier de la sécurité aérienne (ASECNA), garantissant un transfert de données fiable sur de vastes territoires.

Il est essentiel de noter également que les constellations de satellites sont le moyen le plus rapide et le moins coûteux de désenclaver les zones rurales, offrant un accès à l’éducation et à la télémédecine.

Le défi de la souveraineté

Le principal obstacle demeure la dépendance. Aujourd’hui, seule une dizaine de pays africains disposent de satellites, et la majorité des données consommées sont achetées à des puissances étrangères. « L’Afrique est en retard, mais on travaille d’arrache-pied », rappelle Sémou Diouf (SatNav Africa) au micro de RFI.

L’enjeu est donc de passer de consommateur à producteur. En développant une industrie locale du « NewSpace », le continent s’assure une souveraineté numérique et stratégique. Investir dans l’espace aujourd’hui, c’est garantir que les richesses de demain soient captées par et pour les Africains.