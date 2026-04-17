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24/7 Assistance : l’évacuation de patients bientôt assurée par FlyGabon !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 10h48min
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Photo de famille signature de convention Cnamgs et 24/7 Assistance © D.R.
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C’est à la faveur d’une session de travail déroulée le mercredi 15 avril 2026, que l’équipe dirigeante de la société de 24/7 Assistance et le board de la CNAMGS ont passé au crible la modernisation de la prise en charge des patients gabonais à l’étranger. Il en ressort qu’une stratégie ambitieuse sera déployée avec le concours de la compagnie nationale FlyGabon.

Le siège de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a servi de cadre à une rencontre déterminante entre le Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang, Directrice Générale de l’institution, et Maurice Pebadi Engandzas, CEO de 24/7 Assistance et nouveau Consul du Gabon à Johannesburg. Une entrevue qui a permis aux deux personnalités de consolider un partenariat sur l’évacuation sanitaire de patients.

La souveraineté aérienne au service de la santé

Dans son communiqué de presse, de 24/7 Assistance a annoncé une innovation dans la prise en charge de leur clientèle. Il s’agit de l’intégration de la compagnie nationale FlyGabon dans le dispositif de transport médicalisé. Maurice Pebadi Engandzas a officiellement sollicité l’accord de la CNAMGS pour que les transferts de patients vers l’Afrique du Sud soient désormais assurés par le pavillon national.

Le choix du pays de Mandela n’est pas anodin et répond davantage au fait qu’il soit une référence pour les soins spécialisés. Il est à noter qu’en misant sur un opérateur national, 24/7 Assistance et la Cnamgs magnifie le savoir-faire local et optimise les coûts logistiques pour l’État. Non sans garantir une souveraineté et une meilleure coordination des flux de patients sur l’axe Libreville-Johannesburg.

Au-delà de la logistique aérienne, la modernisation du secteur passera désormais par le numérique. C’est qu’a annoncé Maurice Pebadi Engandzas. En effet, une application dédiée à la gestion des évacuations sanitaires sera déployée sous peu. Et ce, avec pour mission principale de permettre un suivi rigoureux des dossiers, de la validation médicale jusqu’à la prise en charge effective en milieu hospitalier. La perspective d’une gestion plus fluide suit son cours. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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