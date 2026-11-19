UDB : les militants de l’Estuaire en ordre de bataille pour le Conseil provincial prévu ce samedi 21 novembre

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L’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a organisé, jeudi 19 novembre 2026 à Libreville, une rencontre d’information et de mobilisation de ses militants de l’Estuaire, en prélude à son premier Conseil provincial prévu le 21 novembre prochain. Conduite par Eugène Mba, président du Conseil provincial de l’Estuaire, cette réunion visait à présenter les préparatifs de cette rencontre et à mobiliser les militants autour des enjeux du prochain congrès ordinaire du parti, fixé au 5 décembre.

Les travaux du Conseil provincial de ce samedi s’articuleront autour de quatre thématiques. À cet effet, celles-ci porteront sur les attentes, les besoins et les perspectives de l’UDB à court, moyen et long termes, l’actualisation de ses textes fondateurs et de ses outils, ses relations avec les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi qu’avec les institutions constitutionnelles et républicaines. Les partenariats entre le parti et ses alliés seront également abordés.

Eugène Mba appelle à une forte mobilisation

Pour encadrer les discussions, chaque commission disposera d’un panéliste, d’un modérateur et de deux rapporteurs. Les échanges donneront lieu à l’élaboration de rapports et d’un procès-verbal qui seront transmis au congrès du 5 décembre. À l’issue de la rencontre, Eugène Mba a rappelé l’importance de la mobilisation des militants. « La mobilisation a été le point fondamental qui a suscité l’intérêt de tous les compagnons et de toutes les compagnonnes, de telle sorte que nous soyons massivement présents à ce conseil », a-t-il déclaré.

De son côté, Paul Biyoghe Mba, l’un des doyens de cette formation politique, a insisté sur la place des militants dans les travaux à venir. Il a notamment présenté ce rendez-vous comme un cadre d’échanges et de réflexion collective en vue du congrès. « Ce sera l’occasion idéale pour tous les militants de prendre la parole. Il sera question d’écouter, d’apprendre et de contribuer afin de trouver des solutions et des propositions pour le congrès à venir », a-t-il indiqué.

Le Conseil provincial, une étape décisive vers le congrès ordinaire

La mobilisation concerne également les femmes bâtisseuses. À ce titre, la présidente de leur ligue, Laurence Ndong, a souligné l’engagement des militantes dans l’implantation du parti et leur préparation en vue de ce premier congrès ordinaire. « Pour ce premier congrès ordinaire de l’Union démocratique des bâtisseurs, la Ligue des femmes s’est préparée. Elle a travaillé d’arrache-pied depuis la création du parti pour l’implanter et l’enraciner », a-t-elle déclaré.

À travers ce premier Conseil provincial, l’UDB entend mobiliser ses militants, recueillir leurs contributions et préparer les propositions qui seront examinées lors de son congrès ordinaire. Le rendez-vous du 21 novembre constitue ainsi une étape préparatoire de cette échéance nationale, appelée à permettre au parti d’examiner son organisation et de définir ses perspectives pour les prochaines années.