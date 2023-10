Transition au Gabon : réhabilitation du CESE

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 06 octobre 2023 les bureaux des deux chambres du parlement ont procédé à l’adoption de la nouvelle charte révisée de la Transition, qui porte notamment augmentation du nombre des parlementaires au sein de ces deux Institutions mais surtout de la réhabilitation du Conseil économique social et environnemental (CESE). Une réhabilitation qui devrait etre effective dès la promulgation dudit texte par le président de la transition le Général de brigade Brice Oligui Nguema.

En effet, cette séance plénière qui a reuni l’ensemble des membres des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat s’inscrit dans la droite ligne du processus de transition enclenché au lendemain du coup de force opéré par les Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ainsi, la révision de la Charte de la transition a abouti à la création d’un CESE dont les missions et attributions sont expliquées sur 5 articles.

Un CESE resserré pour la transition

Composé de 60 membres essentiellement issus de la société civile, ce Conseil économique, social et environnemental de la transition aura sans aucun doute les mêmes attributions et missions que celui dissout le 30 août dernier. Ainsi, il est habilité à étudier quasiment tous les aspects de la vie du pays, en devenant partie prenante sur des réflexions en matière de politique financière et budgétaire, de politique des matières premières, de politique sociale, culturelle et environnementale.



Le CESE est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par la première institution du pays, le gouvernement, le parlement ou tout autre institution publique. A la suite de nomination des députés et sénateurs, la nomination des membres de cette nouvelle institution devrait intervenir dans les prochaines semaines afin de participer au processus de transition au Gabon.