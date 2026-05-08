SEEG : perturbation le 9 mai suite à la maintenance à l’usine de production d’eau de Ntoum !

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La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera, le samedi 09 mai 2026, des travaux de maintenance des bassins de décantation de la station de production d’eau potable de Ntoum 6.

Durant cette opération, des perturbations dans la desserte en eau potable seront observées de 09h00 à 17h00 dans les quartiers et secteurs ci-après :

Akournam 2, Ambowé, Avéa 2, Bas de Gué-Gué, Beau séjour, Boulevard Triomphal, Centre-ville, Charbonnages, Ça m’étonne, Cité Damas, Derrière la pédiatrie, Derrière la prison, Diba-Diba, Front de mer, Glass, London, Mindoubé, Montagne Sainte, Nkembo, Nkol-Ngoum, Nombakélé et sur une partie de la SNI Owendo.

Le retour à la normale interviendra progressivement dès la fin des travaux

D’ores et déjà, la SEEG présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et la remercie de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service.