Sécurité routière : la DGSR dévoile son bilan et ses nouvelles ambitions

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Face à la recrudescence des accidents de la route au Gabon, la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) monte au créneau. Régie par le décret de novembre 2011, l’entité articule ses missions autour de quatre axes majeurs : la sensibilisation, la prévention, le contrôle et la répression.

Les chiffres provisoires de l’année 2025, actuellement compilés par la DGSR, témoignent d’une réalité préoccupante. Le pays enregistre déjà 2 228 accidents, ayant entraîné 640 blessés et 68 décès. Une hausse par rapport à 2024, qui comptabilisait 1 928 accidents. Sans surprise, la province de l’Estuaire se positionne en tête de ce triste classement avec 375 blessés et 35 tués, suivie par le Woleu-Ntem et le Moyen-Ogooué.

Selon Paulin Bekale Mba, chargé d’études auprès du Directeur général, le facteur humain demeure la cause principale de ces drames. Excès de vitesse, conduite sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, fatigue et défaut d’entretien des véhicules dictent le quotidien des patrouilles. Les pics de sinistralité se concentrent traditionnellement entre janvier et mars, en raison des pluies et du trafic scolaire, ainsi que durant la période estivale. « Cette dernière phase correspond bien évidemment aux grands départs en vacances, où l’on observe un flux migratoire très important », souligne Paulin Békalé Mba.

Cap sur la modernisation : l’ère de la vidéo-verbalisation

Pour inverser la tendance et moderniser l’administration conformément aux directives présidentielles, la DGSR s’apprête à lancer un projet d’envergure : la vidéo-verbalisation. Des radars fixes et des caméras de surveillance seront positionnés sur les zones les plus accidentogènes. Ce dispositif automatisé scannera les plaques d’immatriculation pour générer des contraventions instantanées.

En cas de fuite à l’intérieur du pays, le contrevenant sera rapidement rattrapé par le réseau. En effet, les données seront immédiatement partagées avec les postes de contrôle fixes et les nouvelles fourrières modernes.

Un plan d’action renforcé pour les vacances

Alors que la saison des grands déplacements bat son plein, la DGSR multiplie les initiatives. En plus des spots diffusés sur Gabon Première et Radio Gabon, les équipes de sensibilisation investissent massivement le terrain, notamment aux postes stratégiques de Meyang ou Koumanzi. Une mission spéciale sera également déployée le 30 août prochain lors des festivités de la Libération dans l’Ogooué-Ivindo.

Face à ce défi national, l’institution rappelle que la prudence reste la meilleure des protections. Comme le conclut pertinemment Paulin Békalé Mba : « La sécurité routière doit être l’affaire de tous ; chaque citoyen doit se sentir pleinement impliqué pour inverser la tendance. »