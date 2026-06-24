CEMAC : BGFIBank s’impose en maître du crédit au Gabon et en RCA

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Le secteur bancaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) affiche une santé de fer. Selon le dernier rapport de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) sur l’évolution des taux débiteurs, l’offre de nouveaux crédits dans la zone a progressé de 5,93 % en un an. Elle franchit ainsi le cap symbolique des 3 000 milliards FCFA au quatrième trimestre 2025. Au cœur de cette dynamique, un acteur dicte le tempo : le groupe BGFIBank, qui s’est imposé comme le leader incontesté au Gabon et en République centrafricaine (RCA), en captant plus d’un crédit sur deux.

Sur ses terres natales du Gabon, BGFIBank continue d’écraser la concurrence. Le groupe y contrôle 57,18 % des crédits distribués à fin décembre 2025, sur une enveloppe globale de 548,9 milliards FCFA injectée par le système bancaire national. Bien que ce chiffre soit en léger recul par rapport à l’année précédente, la filiale maintient une avance abyssale sur ses poursuivants. L’Union gabonaise de banque (UGB) s’adjuge 17,26 % des parts, suivie de loin par Orabank.

Cette hégémonie fait de BGFIBank le principal poumon financier de l’économie gabonaise. Toutefois, cette vitalité s’accompagne d’une réalité plus lourde pour les emprunteurs : le Gabon détient le coût du crédit le plus onéreux de la région. Le taux effectif global (TEG) moyen y culmine à 21,06 %, contre une moyenne régionale de 10,91 %.

L’envolée spectaculaire en Centrafrique

C’est pourtant en RCA que le groupe signe sa plus belle progression. En l’espace de douze mois, la part de marché de BGFIBank Centrafrique a littéralement doublé, bondissant de 26,79 % fin 2024 à 57,58 % fin 2025. Sur un volume total de nouveaux crédits estimé à 26,2 milliards FCFA, la banque surclasse désormais Ecobank (19,95 %), la BSIC (15,3 %) et la BPMC (7,1 %).

Cette conquête éclair valide la stratégie d’expansion du groupe, particulièrement le rachat de la Commercial Bank Centrafrique (CBCA) en 2021. La BEAC souligne d’ailleurs cette trajectoire ascendante, notant qu’il y a trois mois à peine, l’établissement ne pesait que 44,2 % du volume local.

Une présence stratégique dans le reste de la CEMAC

Si BGFIBank dicte sa loi à Libreville et Bangui, elle conserve des positions solides ailleurs, sans pour autant dominer. Au Congo, le groupe capte 11,13 % du marché du crédit. Au Cameroun, face à une concurrence féroce, il se hisse au quatrième rang avec 10,20 % des nouveaux financements.

Au final, le poids de ces marchés reste asymétrique. Le Gabon concentre 18,25 % de l’offre globale de crédit de la CEMAC. À l’inverse, la RCA ne représente encore que 0,87 % du volume sous-régional, malgré un boom spectaculaire de 60,7 % de ses nouveaux crédits en glissement annuel.