Samu social : déjà 1844 compatriotes opérés gratuitement de la cataracte en 2023

Le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais poursuit ses engagements auprès des populations en matière d’accessibilité aux soins. Entre mai et décembre 2023, ce sont 1844 personnes qui ont été opérées avec succès et ce, gratuitement de la cataracte.

Le soutien indéfectible des plus hautes autorités en matière de santé publique depuis des décennies le Samu Social Gabonais ne cesse de conquérir le cœur des populations. Et pour cause, les résultats de ses multiples actions et caravanes sanitaires dans le grand Libreville et à l’intérieur du pays parlent d’eux-mêmes. Dernier fait en date, la prise en charge gratuite de plus de 1800 personnes.

1844 personnes recouvrent la vue au Samu Social

En effet, plusieurs compatriotes ont recouvré la vie grâce au soins chirurgicaux octroyés gratuitement par le personnel de santé du Samu Social Gabonais. Il s’agit donc de 1844 personnes qui ont bénéficié de cette faveur seulement cette année 2023. C’est donc là une belle frange de la population qui a eu l’opportunité de pouvoir à nouveau utiliser ce sens physiologique si important qu’est la vue.

Il faut dire que depuis le 15 novembre 2023, 50 compatriotes ont été opérés « par des médecins ophtalmologistes indiens, leurs assistants et les professionnels de santé gabonais », rappelait le Dr. Wenceslas Yaba . Et en 2 ans, ce sont près de 5000 personnes qui sont donc passées de l’obscurité à lumière dans notre pays. Une véritable prouesse réalisée par les samusocialisés à travers le pays.

Il est judicieux de rappeler cette initiative est organisée chaque année. Concernant 2023, l’opération médico-humanitaire a pris fin le 28 décembre dernier. Il est donc encore possible pour toute personne ayant des problèmes de vue de se faire soigner. Leur permettant d’entamer ne nouvelle vie en pleine santé. Pour ce faire, il suffit de vous déplacer au Samu social de Libreville ou de composer le numéro vert gratuit 1488.