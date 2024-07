Anthologie poétique : Ndouna Depenaud à l’honneur

Ecouter l'article

Le collectif LoSyndicat, a organisé le festival des poésies africaines à Libreville le samedi 20 juillet 2024. Un événement qui a vu la renaissance du poète et écrivain gabonais Ndouna Depenaud. En effet, au cours de cette rencontre des amoureux et passionnés de littérature, l’anthologie des œuvres de cet illustre disparu a été passée en revue et présentée à l’assistance. Un moment qui a permis au public de se rappeler au bon souvenir de l’auteur de Rêves à l’aube.

C’est dans l’optique de perpétuer et de vulgariser l’héritage laissé par les pères de la littérature gabonaise que les membres du collectif LoSyndicat ont organisé cet événement. A cet effet, samedi dernier une rencontre a eu lieu avec les passionnés de lettres dans l’enceinte du collège Ndouna Depenaud de Libreville. Il s’agissait de la présentation des multiples œuvres de l’enseignant-poète gabonais parti trop tôt en juillet 1977 Ndouna Depenaud à l’occasion de ce festival de la poésie africaine.

La mémoire de Ndouna Depenaud saluée

Selon Benicien Bouschedy, « C’est une énième anthologie parce que la première a été publiée par les éditions Raponda Walker en 2022. Et nous nous sommes dit qu’il avait quelques éléments manquants. Donc on a pas mal d’informations nécessaires qui s’ajoutent ». Dans cette anthologie, les membres du LoSyndicat ont ajouté « Trois poèmes de Ndouna Depenaud qui n’ont jamais été publiés » a-t-il martelé.

Les lecteurs pourront donc découvrir ces chefs-d’œuvre dans ce recueil de 133 pages. Il faut dire que cet ouvrage est subdivisé en deux parties avec des manuscrits de l’auteur. L’objectif principal est de conserver, continuer mais surtout immortaliser la poésie de Ndouna Depenaud. « Je retiens de Ndouna Depenaud, le courage de dire les choses à une époque où on est encore dans le monopartisme au Gabon, le courage de poétiser les conditions des vies des Gabonais, le courage de poétiser l’environnement, le beau du Gabon » a déclaré la slammeuse Naelle Sandra Nanda.

Rappelons que Ndouna Depenaud était un homme de lettres, enseignant, écrivain et poète, né à Akieni dans la province du Haut-Ogooué et décédé le 19 juillet 1977, à Libreville. De son vrai nom Dieudonné Pascal Ndouna Okogo, devenu Depenaud est peu connu du monde éducatif gabonais alors que ses œuvres du moins celles qui ont été éditées ne cessent d’attirer l’attention de nombreux historiens et autres acteurs du domaine. Il est auteur des recueils de poésie « Passages » en 1967, « Rêves à l’aube » en 1975. Ces deux recueils ont été réédités aux éditions Raponda-Walker. Il est également auteur de la pièce de théâtre dénommée « La plaie ». Il laisse plusieurs projets en attente d’édition notamment un roman « le Gouverneur des lacs » et une pièce de théâtre « Elle ne l’épousera pas » ainsi que des contes et proverbes Les miettes du passé.