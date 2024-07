Brazzaville : le Gabon à l’honneur à la semaine du cinéma

Ecouter l'article

Après Niamey en 2023, la semaine du cinéma dépose ses valises à Brazzaville en république du Congo du 27 juillet au 2 août 2024. Cet événement qui rassemble la crème de l’industrie cinématographique africaine et panafricaine met le Gabon à l’honneur pour cette 4ème édition. En effet, l’ouverture de ce festival du 7ème art se fera avec une production gabonaise. Il s’agit de la série « Ô’Balango », coproduite par l’Institut gabonais de l’image et du son (Igis), réalisée par Jérémie Tchoua et écrite par John Franck Ondo et Dominique Assie Takou.

Le comité d’organisation de la semaine du cinéma poursuit ses missions en matière de vulgarisation du 7ème art africain à travers le continent. En effet, après trois éditions pleines de succès, place à la quatrième. Ce grand rendez-vous des mastodontes de l’industrie cinématographique africaine et panafricaine se tiendra du 27 juillet 2024 au 2 août 2024 à Brazzaville, capitale de la république du Congo. Ledit festival est une plateforme exceptionnelle pour les cinéastes africains, les professionnels de l’industrie et même les amateurs de cinéma.

Le Gabon à l’honneur

Pour cette 4ème édition, notre pays le Gabon est à l’honneur. A cet effet, le festival s’ouvrira avec une production gabonaise. Il s’agit de la série réalisée par le talentueux Jérémie Tchoua « Ô’Balango » coproduite par l’Institut gabonais de l’image et du son et écrite par John Franck Ondo et Dominique Assie Takou. Les festivaliers auront donc l’occasion de découvrir cette pépite dont l’avant première s’est tenue le 21 février à Libreville. C’est un feuilleton de 15 minutes et 15 épisodes.

« Ô’Balango » relate l’histoire d’une femme en couple, mais passant le plus clair de son temps entre deux avions. Cette dernière verra son homme succomber au charme de sa meilleure amie, qui va se rendre disponible durant son absence. Entre intrigues, conflits d’intérêt et dépravation des mœurs, cette production 100% gabonaise ne cesse de conquérir le public depuis sa sortie. Un contenu qui démontre la qualité et le potentiel des acteurs du cinéma gabonais.