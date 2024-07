Indice de développement des TIC 2024 : le Gabon 10ème du classement

Ecouter l'article

C’est ce que révèle le rapport intitulé Measuring digital development – ICT Development Index. Cette étude qui évalue les progrès réalisés en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 170 pays à travers le monde, indique qu’en 2023, le Gabon se classe à la 10ème position sur le continent, avec un score de 74,7. Juste derrière l’Egypte qui compte 76,8 points, le pays confirme son avancée considérable dans ce domaine particulièrement stratégique.

L’indice de développement des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) est un indice composite qui mesure le niveau de développement des infrastructures et des usages liés aux technologies de l’information et de la communication dans différents pays. Cet indice prend en compte des facteurs tels que l’accès à l’internet, l’utilisation des technologies mobiles, la disponibilité des services TIC, ainsi que les compétences numériques de la population. A cet effet, les pays et les territoires étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 à 100 points pour chaque indicateur.

Le Gabon 10ème du classement africain

En effet, les scores des indicateurs sont combinés avec le même degré d’importance, pour dégager un score global relatif à chaque nation qui lui aussi va de 0 à 100 points. Ces données permettent de comparer la progression et l’adoption des technologies numériques à travers le monde, et sont utiles pour évaluer les écarts numériques entre les pays développés et en voie de développement. Ainsi, le rapport de cette année révèle que le Gabon figure dans le top 10 africain. Notre pays se situe à la 10ème place dans le classement avec 74,7 points. Un rebond par rapport à 2021.

Le rapport souligne également que les scores des 47 pays africains étudiés ont progressé par rapport à 2023. Dans le top africain, la Libye est en tête des scores sur le continent africain avec un score de 88,1 points passant du 5e rang au premier rang grâce notamment à une forte hausse de la pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet. Le Maroc occupe la deuxième marche du podium avec un score de 86,8 points, devant les Seychelles (84,7 points), Maurice (84,2), l’Afrique du Sud (83,6), l’Algérie (80,9), le Botswana (78,7), la Tunisie (77,2), l’Egypte (76,8) et le Gabon ferme le Top 10 africain avec un score de 74,7 points.