JO Paris 2024 : Le PMUG fait le plein de cadeaux sur son site

Décidément cette période de vacances, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) est déterminé à satisfaire sa fidèle clientèle. A cet effet, ce mardi 13 juillet 2024, le leader des sports hippiques a annoncé pleins de cadeaux pour les parieurs au site www.pmug.ga ce durant la période des Jeux Olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, capitale de la France.

Les vacances battent leur plein avec l’arrivée des Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août à Paris et dans plusieurs villes de France. A cette occasion, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a décidé de faire plaisir à sa fidèle clientèle. Particulièrement ceux qui vont jouer sur le site www.pmug.ga avec des panels de jeux très intéressants notamment le badminton, le football, le tennis, le tennis de table, le volleyball, le basketball ainsi que le handball

De gros gains à la clé

Une opportunité de faire de gros gains et de vivre l’effervescence des J.O en direct, sur des cotes attractives, sans compter l’apport des équipes africaines telles que l’équipe de football du Burkina Faso qui est à sa 11ème participation et font partie des favoris. Sans oublier la formidable équipe de basket du Soudan du sud, qui porte l’espoir de tout un continent.

Concernant le tennis, la participation de Rafael Nadal est à spécifier ainsi que d’autres stars de grande renommée. Pour participer, c’est simple, en un clic inscrivez-vous sur notre site www.pmug.ga et faites votre premier dépôt et obtenez le meilleur du jeu sur PMUG. Pour en savoir plus, contacter le service client du PMUG au 011 79 02 00 ou intégrer notre dynamique groupe WhatsApp