Gabon : CANAL+ et l’École 241 partenaires pour l’insertion des jeunes dans les métiers du numérique

Ecouter l'article

CANAL+ Gabon a procédé le jeudi 18 juillet 2024, à la signature d’un partenariat avec L’Ecole 241 dirigée par Sylvère Boussamba à Libreville. Une initiative qui vise à accompagner et soutenir les jeunes dans la formations des professions relatives au secteur du numérique. Une action qui s’inscrit dans le cadre de ses activités sociétales.

Les actions du Groupe CANAL+ en matière de soutien et de formation ne sont plus à présentées au Gabon. Après avoir formé 10 jeunes à la dixième édition des sambas professionnelles et la sponsorisation d’une masterclass lors du festival de cinéma et liberté, le Groupe poursuit son engagement sur le territoire national. Ce jeudi 18 juillet 2024, le directeur de CANAL+ Gabon et ses collaborateurs ont signé un partenariat avec l’Ecole 241 fondé par Sylvère Boussamba. Il s’agit d’une alliance qui vise à oeuvrer pour la facilitation de l’insertion des jeunes dans les métiers du numérique.

CANAL et Ecole 241

En effet, fondée en 2018 par Sylvère Boussamba, l’École 241 crée et met à la disposition des entreprises des équipes de professionnels en développement web et de référent digital. Elle accompagne également ces opérateurs économiques publics et privés dans tout le processus de transformation digitale en mettant à leur disposition des solutions sur mesure et adaptées à leurs difficultés. C’est dans ce cadre qu’elle a été sollicitée pour un partenariat qui vise l’insertion d’une équipe de cinq jeunes apprenants au sein de CANAL+ Gabon.

A cet effet, pour mériter leur place au sein de CANAL+, une vingtaine de jeunes apprenants ont travaillé pendant un mois sur une étude de cas marketing. Il s’agissait pour eux de proposer une stratégie de commercialisation digitale de l’application CANAL+. Il faut souligner que dans les prochains jours, cinq apprenants de l’école 241 effectueront des stages d’immersion au sein de CANAL+ Gabon. Rappelons que l’application CANAL+ lancée en 2022 est une gamme complète de fonctionnalités.

En dehors de l’accès au direct des 300 chaînes des bouquets CANAL+. Elle donne la possibilité de visionner en replay plus de 50 000 programmes à tout moment. L’application CANAL+ est directement incluse dans l’abonnement CANAL+ gratuitement pour toutes les formules sans coût supplémentaire.