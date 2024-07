JO Paris 2024 : le Gén. Oligui Nguema en soutien aux athlètes gabonais

Ecouter l'article

A Paris dans le cadre d’une invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a eu ce jeudi 25 juillet 2024, des échanges avec les athlètes gabonais devant compétir dans ses jeux olympiques 2024. Il s’agissait pour le numéro un gabonais, de manifester et d’apporter son soutien aux 5 panthères en lice.

Les férus d’athlétisme et de sports en tous genres vont bientôt pouvoir s’émerveiller. Et pour cause, les Olympiades internationales débutent ce vendredi 26 juillet 2024. C’est dans cette optique que le président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est envolé pour Paris mercredi dernier. En prélude à la cérémonie d’ouverture, le numéro un gabonais a tenu à apporter son soutien aux 5 gabonais en lice. Une démonstration de plus de son engagement pour le sport.

5 gabonais en lice

En effet, cet événement sportif majeur, qui se déroulera en deux phases distinctes, réunira plus de 10 000 athlètes venus des quatres coins du monde. S’agissant du Gabon se sont cinq athlètes gabonais dans quatre disciplines sportives pour ces Jeux olympiques qui vont tenter d’accéder aux premières marches des podiums des disciplines de natation, de judo, de taekwondo ainsi qu’en athlétisme. C’est donc Virginia Aymard qui entrera en compétition le jeudi 27 juillet 2024 dès 10 heures en catégorie moins de 48 kg en judo.

Après elle, ce sera au tour d’Adam Girard Langlade Mpali de plonger dans les bassins parisiens. Le nageur gabonais disputera le 50 mètres hommes le 1er août prochain et Noélie Lacour qui competira en 50 mètres natation chez les femmes. En athlétisme c’est au cours de la journée du 3 août 2024 que Franck Hoye Wissy participera au 100 mètres hommes dès 10h35. La boucle sera bouclée avec Emmanuella Atora Eyeghe qui entrera directement dans le ¼ de finale chez les moins de 57 kg Taekwondo. Gageons que ces athlètes puissent glaner quelques médailles et faire raisonner la Concorde dans cette 33ème édition.