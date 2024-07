Handisport : Oumar Moussa Onanga décroche son ticket pour les JO de Tokyo 2025

Follow on X

En marge de sa participation au championnat du monde d’athlétisme dédié aux sourds à Taipei, capitale de Taiwan, la panthère du Gabon Oumar Moussa Onanga a décroché son ticket pour les Jeux olympiques des sourds de Tokyo au Japon en 2025. Une qualification qui intervient alors que l’athlète international gabonais a été quatrième en finale du 200 mètres à Taipei c’est ce que nous rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

En dépit de ses performances mitigées au championnat du monde des sourds à Taipei en Taiwan où il a participé au 100, 200m et 400m, l’athlète gabonais Oumar Moussa Onanga a obtenu une qualification pour une compétition d’envergure internationale dans le monde du handisport. Il s’agit d’un ticket aller sans retour pour les jeux olympiques de Tokyo 2025. La panthère pourra donc défendre les couleurs du pays face à plusieurs sportifs venus des quatre coins du monde.

Moussa Oumar en porte étendard du Gabon

Une fois de plus, le sprinteur gabonais a l’occasion de monter sur la première marche du podium, et ce aux jeux olympiques des sourds qui se tiendront au Japon en 2025. Le sprinteur gabonais du 100 et 200 mètres a d’ailleurs reçu des mains du vice-président du comité international des sports pour sourds, une distinction qui va davantage encourager ce dernier à poursuivre ses rêves de victoire. Il faut dire que le jeune Oumar Moussa Onanga a tous les atouts pour faire retentir l’hymne national du Gabon « La Concorde » lors de cette compétition.

Rappelons que le sprinteur avait déjà brillé pendant la première édition handisport des jeux de la confédération internationale francophone des sports adaptés et de la culture (CIFSAC) au Cameroun. Aux côtés d’autres panthères tel que Ronel Mandoukou. Une complétion au cours de laquelle notre pays s’était taillé la part du lion devant le Cameroun et la Guinée Equatoriale avec quatre médailles d’argent et une médaille de bronze.