Gabon : le gouvernement dépoussière un Code de procédure civile vieux de 50 ans

Ecouter l'article

Un demi-siècle après sa rédaction, le Code de procédure civile gabonais s’apprête à faire peau neuve. Initiée à la fin du mois de mai 2026, cette refonte ambitieuse ambitionne de moderniser l’appareil judiciaire national tout en s’alignant sur le droit communautaire. Une transformation indispensable pour adapter les institutions judiciaires aux réalités juridiques contemporaines et renforcer la prévisibilité du climat des affaires.

Vieux de près de 50 ans, le cadre normatif datant de 1977 ne répondait plus aux exigences des pratiques juridiques modernes. La multiplication des textes de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) imposait une mise en conformité en profondeur.

Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des Droits humains, Augustin Emane, plus de 300 dispositions du code actuel subissent directement les incidences des normes communautaires. Cette mise à niveau technique vise à harmoniser les règles nationales avec le droit des affaires africain tout en simplifiant l’accès au droit et l’efficacité des procédures judiciaires.

Une démarche concertée avec les professionnels du secteur

A noter que les travaux de révision reposent sur une approche participative. Une commission dédiée disposait initialement de 60 jours pour formaliser un premier rapport, enrichi par la suite par les remarques du monde judiciaire : magistrats, avocats, huissiers et conseillers juridiques ont tous contribué à l’analyse du texte.

Cette vaste consultation a débouché, le lundi 26 octobre 2026, sur l’ouverture d’une séance plénière stratégique. Réunis pour examiner et valider les propositions de l’avant-projet, les acteurs de la justice mènent des débats particulièrement denses. Devant la richesse des échanges, le ministre de la Justice a confirmé que les travaux se prolongeraient sur plusieurs jours afin d’affiner chaque disposition du futur texte.

Sécurité juridique et attractivité économique

Au-delà de l’enjeu technique, cette réforme juridique comporte une dimension économique majeure. Pour le gouvernement, la prévisibilité des décisions et la clarté de la règle de droit constituent le socle de l’attractivité du pays auprès des partenaires financiers.

Comme l’a souligné Augustin Emane, la capacité du Gabon à séduire et retenir les investisseurs directs dépend de la fiabilité de son environnement légal. En éliminant les incertitudes procédurales et en sécurisant l’application du droit, le nouveau Code de procédure civile entend offrir un cadre rassurant pour les entreprises. La finalisation imminente des travaux pléniers marquera une étape décisive dans le parachèvement de ce nouveau dispositif légal.