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Programme des obsèques de Françoise Kessany

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 20h17min
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Françoise Kessany de son vivant © D.R.
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C’est avec une immense tristesse que Monsieur Pierre KESSANY, a la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances le rappel à Dieu de sa chère épouse, Madame Françoise KESSANY, survenu le mercredi 17 juin 2026 à21h20, à Paris.


Le programme des Obsèques est établi comme suit :
Vendredi 26 juin 2026

  • 14h00 – 14h25 : Moment de recueillement à l’Hôpital Jean Jaurès — 9,
    sente des Dorées, 75019 Paris
  • 15h30 – 16h30 : Cérémonie d’adieux et départ au Crématorium du Père-
    Lachaise — 55, rue des Rondeaux, 75020 Paris
  • 18h00 – 22h00 : Collation de commémoration — 9, allée Pierre Mollaret,
    75019 Paris

La Famille KESSANY remercie par avance les parents, amis et connaissances qui
voudront bien l’accompagner et la soutenir dans cette douloureuse épreuve, et
l’entourer de leur présence et de leurs prières en ces moments de recueillement.

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