Libreville :  le Marché Mont-Bouët s’arrime à l’ère du paiement électronique

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Ce vendredi 19 juin 2026, la Surveillance Générale du Marché Mont-Bouët a orchestré une séance de travail stratégique. Cette rencontre a réuni l’ensemble des forces vives de la gestion du site : surveillants généraux, chefs de secteur, agents de recouvrement et équipes de sécurité. L’objectif de ce grand rassemblement ? Intensifier la sensibilisation autour d’un tournant historique : la digitalisation du recouvrement des taxes.

Au centre des débats figurait l’adoption massive du paiement électronique. Désormais, les transactions s’effectueront via les plateformes Airtel Money et Moov Money. Loin d’être un simple gadget technologique, cette réforme en profondeur vise d’abord à optimiser la traçabilité de chaque franc collecté.

En éliminant progressivement le flux d’argent liquide, l’administration du marché entend sécuriser les recettes de manière drastique, tout en instaurant une transparence totale dans la gestion quotidienne. Pour les finances de la structure, c’est l’assurance d’une réduction drastique des déperditions.

Les chefs de secteur en première ligne

Pour que cette transition ne reste pas un vœu pieux, la direction mise sur l’humain. Les chefs de secteur se voient ainsi confier une mission de premier plan : devenir les ambassadeurs de ce changement. Ils ont été chaleureusement invités à accompagner, pas à pas, les commerçants dans l’appropriation de ces nouveaux outils numériques.

L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de rassurer les usagers, de dissiper les doutes liés à la technologie et de garantir une transition fluide et sans heurts vers ce mode de paiement moderne.

Un marché ancré dans son époque

Cette initiative s’inscrit en droite ligne dans la dynamique globale de transformation numérique engagée pour moderniser la gestion du Marché Mont-Bouët. En abandonnant les vieux carnets de reçus au profit des portefeuilles électroniques, le plus grand marché du Gabon fait le choix de l’efficacité. Au final, cette mutation technologique permettra non seulement d’alléger la tâche des agents sur le terrain, mais surtout d’optimiser durablement les performances du recouvrement. Mont-Bouët prouve ainsi qu’un marché traditionnel peut parfaitement s’arrimer aux exigences de modernité du XXIe siècle.