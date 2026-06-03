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Owendo : un professeur de maths tabassé par deux élèves «fatigués» de son cours !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 11h21min
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Une vue des deux élèves interpellés © D.R.
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C’est une affaire qui fait déjà le tour de la toile. Il y a quelques jours, deux élèves auraient violemment agressé leur enseignant de mathématiques au sein de leur établissement. Selon le média Gabon Culture Urbaine, les agresseurs sont des apprenants du Lycée technique Omar Bongo, communément appelé « Capo », situé dans la commune d’Owendo. La raison invoquée ? Le cours de mathématiques susciterait chez eux une profonde fatigue et ils n’apprécieraient pas l’enseignant.

Alors que l’année scolaire touche à sa fin pour les classes intermédiaires, ce énième scandale vient entacher le climat scolaire. L’enseignant aurait été roué de coups par les deux adolescents en pleine classe, une scène choquante qui interpelle sur la sécurité et la surveillance au sein des établissements.

Un guet-apens prémédité ?

Tout porterait à croire, au vu des premiers éléments, que cette agression aurait été préméditée. Comment un enseignant a-t-il pu être ainsi pris au piège par des élèves sans l’intervention immédiate d’un surveillant ou d’un membre de l’administration ? Selon le média, les agresseurs sembleraient avoir agi de manière à isoler leur victime. C’est finalement grâce à l’intervention in extremis de tiers que le professeur a pu être extrait des mains de ses agresseurs.

Conduite dans un établissement hospitalier, la victime s’en sort avec plusieurs blessures, mais ses jours ne sont pas en danger.

L’épineuse question de la violence scolaire

Si le sort des deux élèves n’est pas encore connu, cette affaire relance l’épineux débat de la violence en milieu scolaire. Soucieux de corroborer les faits, Gabon Media Time a tenté de joindre la Direction de zone académique (DZA), administration dont dépend le Lycée Technique Omar Bongo. Jusqu’à l’heure où nous publions, nos appels sont restés lettre morte.

Le Lycée technique Omar Bongo traîne déjà une réputation peu reluisante en la matière. Ce drame rappelle qu’au-delà des élèves, les enseignants et le corps administratif sont de plus en plus exposés à des comportements d’une extrême gravité.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 11h21min
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