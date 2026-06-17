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Owendo : L’OPRAG et la SNI s’unissent pour une régularisation foncière d’envergure

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 15h00min
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Ce jeudi 18 juin 2026 a marqué le coup d’envoi officiel d’une vaste opération foncière. Initiée sous l’impulsion du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative d’envergure nationale prend ici une dimension locale cruciale. L’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) a en effet choisi de s’associer à l’expertise de la Société Nationale Immobilière (SNI) pour sécuriser des emprises foncières jugées non stratégiques.

En effet, le projet s’étend sur une superficie globale de près de 300 hectares, englobant environ 6 000 parcelles déjà habitées. Sept secteurs clés de la commune sont directement concernés par cette restructuration, allant de la cité Eurotrag à Petit Village, en passant par Awoungou, l’ancien aéroport ou encore le Carrefour SNI.

Pour mener à bien cette mission planifiée sur six mois, la SNI déploie tout son savoir-faire technique. Ses équipes réalisent actuellement des enquêtes approfondies, des levés topographiques rigoureux et un recensement minutieux des familles. L’objectif final reste limpide : permettre aux citoyens éligibles d’obtenir enfin un titre de propriété en bonne et due forme.

Des obstacles sur le terrain et un appel au civisme

Malgré la mobilisation active des techniciens, le déploiement sur le terrain se heurte à plusieurs réalités complexes. Les équipes font régulièrement face à l’absence des propriétaires lors des passages, à des réticences de la part de certains résidents, ou encore à des constructions anarchiques qui bloquent les voies d’accès et les zones d’assainissement.

Face à ces difficultés qui pourraient ralentir le calendrier, les autorités rappellent que la réussite de ce projet repose sur une collaboration étroite avec les populations. Les habitants sont ainsi chaleureusement invités à réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

Vers une transformation durable du cadre de vie

Au-delà de la simple délivrance de documents administratifs, cette opération dessine les contours de l’Owendo de demain. En restructurant ces quartiers, l’OPRAG et la SNI posent les bases d’un développement urbain maîtrisé, d’une réduction drastique des litiges fonciers et, surtout, d’une amélioration pérenne des conditions de vie de milliers de familles gabonaises.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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