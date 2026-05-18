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Gabon : les réseaux sociaux toujours coupés plus d’un mois après la promesse de retour progressif

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 13h37min
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Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow © D.R.
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Plus d’un mois après la promesse d’un retour progressif des réseaux sociaux, les restrictions restent toujours en vigueur. Le 1er avril 2026, lors d’une conférence de presse, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, annonçait pourtant un assouplissement imminent des mesures prises par les autorités. Depuis, aucune évolution n’a été constatée. Entreprises, créateurs de contenus et simples citoyens demeurent contraints d’utiliser des VPN pour accéder aux principales plateformes numériques. De quoi susciter des interrogations sur la stratégie réelle du gouvernement.

La suspension des réseaux sociaux, décidée le 17 février 2026 par la Haute autorité de la communication (HAC) « jusqu’à nouvel ordre », a profondément bouleversé les habitudes des gabonais. Pour justifier cette décision, les autorités avaient évoqué la nécessité de réguler un espace numérique considéré comme une zone de non-droit. Mais plusieurs observateurs peinent à comprendre le maintien de ces restrictions alors même que l’ordonnance modifiant le Code de la communication est désormais entrée en vigueur. Pour nombre d’acteurs, l’absence de calendrier clair nourrit davantage l’incertitude qu’elle ne rassure.

L’Économie numérique paralysée 

Trois semaines après l’entrée en vigueur des restrictions, la Société d’incubation numérique du Gabon (SING) estimait déjà à 23 milliards de FCFA les pertes enregistrées par le secteur numérique. Un chiffre qui aurait largement augmenté avec la prolongation de la suspension. Si de nombreuses entreprises ont réussi à contourner les blocages grâce aux VPN, cette solution entraîne des coûts supplémentaires et ne compense pas totalement les perturbations subies. Pour plusieurs PME et travailleurs du numérique, la situation pèse directement sur l’activité et ralentit les échanges commerciaux.

Alors que les autorités multiplient les initiatives pour attirer des capitaux dans le cadre du Plan national de croissance et de développement (PNCD), le maintien des blocages numériques envoie un signal préoccupant à de potentiels opérateurs. Les investisseurs recherchent avant tout un environnement stable, prévisible et ouvert. En limitant durablement l’accès aux réseaux sociaux, le Gabon pourrait fragiliser la confiance des acteurs économiques et compromettre ses ambitions de diversification et de croissance.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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