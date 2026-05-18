Gabon : regain modéré de 1,2% en 2025 dans la commercialisation du gaz naturel

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Au Gabon, le secteur extractif affiche des signaux contrastés en 2025. Au quatrième trimestre, l’activité a enregistré une progression notable de 4,4 %, portée par une amélioration des performances dans plusieurs segments stratégiques. Cette dynamique traduit un regain d’activité en fin d’année, malgré un contexte global marqué par des incertitudes sur les marchés internationaux des matières premières.

En glissement annuel, l’industrie extractive accuse un recul de 2,7 %, pénalisée principalement par les contre-performances du pétrole et du manganèse sur une grande partie de l’année. Ces résultats illustrent la dépendance persistante du pays à ces ressources, dont les fluctuations impactent directement la croissance du secteur.

Des performances contrastées selon les segments

Le gaz naturel se distingue comme le moteur de cette reprise en fin d’année. Après trois trimestres irréguliers, sa production commercialisée a bondi de 14,1 % au quatrième trimestre, soutenue par une demande dynamique et une réduction des incidents techniques. Sur l’ensemble de l’année, la progression reste toutefois modérée, à 1,2 %, confirmant une reprise encore fragile mais encourageante.

Du côté du pétrole, la production a enregistré une légère hausse de 1,6 % au dernier trimestre, mettant fin à une série de baisses. Cette amélioration s’explique par une meilleure disponibilité des équipements et une optimisation des champs. Néanmoins, sur l’année entière, la production recule de 2,9 %, loin des prévisions initiales de croissance. Le manganèse, quant à lui, a connu un rebond trimestriel de 10,8 %, grâce aux performances des sites de Moanda et Franceville, malgré des contraintes logistiques. Sur l’année, il affiche également un repli de 2,5 %, soulignant les défis structurels du secteur.