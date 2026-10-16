Football : Didier Ovono Ebang nouvel entraîneur des gardiens des U23

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Une nouvelle page s’ouvre pour la jeunesse du football gabonais. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a officialisé, ce jeudi 15 octobre 2026, la nomination de l’emblématique portier Didier Ovono Ebang au poste d’entraîneur des gardiens de la sélection nationale des moins de 23 ans. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la présentation officielle du tout nouveau staff technique des Panthereaux U23, réuni pour porter un projet ambitieux de modernisation de la formation nationale.

Pour orchestrer cette catégorie charnière, l’instance fédérale a choisi d’accorder sa confiance à un encadrement d’expérience. La sélection espoir sera pilotée par Saturnin Ibela Ignambi, désigné sélectionneur principal. Il sera épaulé dans ses fonctions par Brice Ondo, nommé entraîneur adjoint. Au sein de cet attelage tactique, la présence de Didier Ovono Ebang apporte une valeur ajoutée indiscutable. Chargé de la préparation spécifique des futurs derniers remparts gabonais, l’ancien dernier rempart aura la responsabilité de façonner le sang neuf de la discipline.

Ce retour aux sources sonne comme une évidence au regard de la carrière remarquable de l’intéressé. Révélé au grand public sous le maillot de l’AS Mangasport, avec lequel il décroche le titre de champion du Gabon en 2004, le portier a rapidement franchi les frontières nationales pour s’imposer en Europe.

Ses passages réussis en France, sous les couleurs du Mans FC puis du Paris FC, lui ont permis d’acquérir une culture du haut niveau et une exigence tactique qu’il compte désormais transmettre. Pilier historique de l’équipe fanion pendant plus d’une décennie, son nom reste indissociable des plus belles pages écrites par les Panthères.

Former la garde de demain

L’enjeu de cette désignation dépasse le simple cadre de la préparation physique. En confiant les jeunes pousses à une figure aussi respectée, la Fegafoot fait le pari de la continuité et de l’excellence. Ovono Ebang aura pour mission d’affûter les réflexes des espoirs, mais surtout d’insuffler cette culture de la gagne et cette sérénité propres aux grands gardiens. L’objectif est clair : préparer méthodiquement ces pépites aux joutes internationales afin d’alimenter, à terme, l’équipe nationale A. Une transition au sommet qui s’annonce prometteuse pour l’avenir du football gabonais.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire