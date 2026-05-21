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Retraite de l’UA : le Gabon défend une diplomatie préventive face aux crises en Afrique

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 15h40min
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Hermann Immongault, Vice-président du gouvernement © D.R.
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Libreville accueille depuis le 20 mai la 17e Retraite de Haut Niveau sur la Promotion de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité en Afrique, organisée par l’Union africaine en partenariat avec le Gabon. Placée sous le thème « Favoriser le cessez-le-feu, le dialogue national et la réconciliation pour une paix durable », cette rencontre stratégique réunit diplomates, experts en médiation, représentants d’organisations internationales et responsables politiques africains autour des défis sécuritaires qui secouent le continent. À travers cet événement, le Gabon entend réaffirmer son engagement en faveur de la prévention des conflits et du règlement pacifique des différends.

Au cœur de cette cérémonie d’ouverture, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, s’est imposé comme l’une des principales voix plaidant pour une approche africaine fondée sur le dialogue et la concertation. S’exprimant au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il a insisté sur la nécessité de renforcer la diplomatie préventive afin d’éviter l’enlisement des crises politiques et sécuritaires. Le responsable gabonais a rappelé que les conflits armés, les fractures institutionnelles et les tensions sociales continuent d’affaiblir les trajectoires de développement de plusieurs États africains, tout en aggravant les souffrances des populations civiles.

Hermann Immongault appelle à renforcer la solidarité africaine

Dans son allocution, Hermann Immongault a mis en avant l’expérience du Gabon en matière de concertation politique et de réformes institutionnelles menées dans un esprit d’inclusion et d’apaisement. Selon lui, la paix durable ne peut être obtenue sans dialogue politique, réconciliation nationale, respect des institutions et restauration de la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Le vice-président du gouvernement a également défendu le principe des « solutions africaines aux crises africaines », appelant les États du continent à privilégier la médiation et la coopération régionale pour prévenir l’escalade des tensions.

Avant l’intervention du représentant gabonais, plusieurs partenaires internationaux avaient déjà souligné l’urgence d’une mobilisation collective face aux défis sécuritaires du continent. Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a notamment évoqué les conflits armés, le terrorisme, les crises politiques et les déplacements forcés de populations qui fragilisent l’Afrique. Il a insisté sur l’importance du cessez-le-feu, du dialogue inclusif et du renforcement des mécanismes africains de prévention des conflits. Les travaux de cette retraite stratégique se poursuivent jusqu’au 22 mai à Libreville.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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