CEMAC : l’AGUB reconnue par la COBAC pour défendre les consommateurs gabonais des services bancaires

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L’Association gabonaise des usagers des banques (AGUB), dirigée par Gildas Ndzengue Mbomba, figure désormais sur la liste des associations de consommateurs déclarées auprès de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) pour l’année 2026. Cette reconnaissance, formalisée dans un courrier du Secrétariat général de la COBAC adressé à la Fédération des Associations des consommateurs des produits et services financiers dans la CEMAC, conforte l’AGUB dans son rôle de défense des intérêts des usagers gabonais des banques et services financiers.

C’est une reconnaissance institutionnelle importante pour la défense des consommateurs de produits bancaires au Gabon. Dans un document officiel référencé COB/2056/DRAJR/PAJPC/BKB, le Secrétariat général de la COBAC a communiqué la liste des associations retenues en matière de défense des intérêts des consommateurs de produits et services bancaires dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Pour le Gabon, une organisation apparaît sur cette liste : l’Association gabonaise des usagers des banques (AGUB), dont le responsable mentionné par la COBAC est Gildas Ndzengue Mbomba. Le document précise également que l’association dispose de l’autorisation requise des autorités nationales.

Une reconnaissance encadrée par la réglementation CEMAC

Cette procédure trouve son fondement dans le règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC. La COBAC indique avoir examiné les documents juridiques transmis par les associations membres de la fédération avant d’arrêter la liste des organisations retenues.

Le régulateur bancaire régional apporte néanmoins une précision importante. Les activités des associations concernées doivent être exercées « dans le strict respect des dispositions des articles 38 et 39 » du règlement communautaire précité et de ses textes subséquents.

Selon la note accompagnant le document, la liste a été établie sur la base des associations disposant d’autorisations nationales. Elle est valable à compter du 1er janvier 2026 et pourra être actualisée en tant que de besoin.

Huit associations recensées dans la sous-région

Au total, huit organisations apparaissent dans le document de la COBAC. Elles sont établies au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Le Congo compte à lui seul trois associations répertoriées.

Pour l’AGUB, cette inscription intervient dans un secteur où les relations entre établissements financiers et clients soulèvent régulièrement des problématiques liées à l’information, aux conditions tarifaires, aux opérations bancaires ou, plus généralement, au respect des droits des consommateurs.

La reconnaissance de l’association par le régulateur communautaire lui confère ainsi une assise institutionnelle dans son champ d’intervention. Reste désormais à transformer cette reconnaissance en capacité effective d’accompagnement et de défense des usagers gabonais face aux difficultés rencontrées dans leurs relations avec les établissements bancaires et financiers.